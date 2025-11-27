ソリューション

パート・アルバイトの採用に伴う契約業務の負担。デジタル化で「書類作業の大幅削減」と「コンプライアンス強化」を同時に実現

近年は働き方の多様化が進んだことでパート・アルバイトでの採用も増加しており、企業・組織における雇用契約業務の負担も増してきた。新規採用や雇用契約の更新のたびに繰り返し発生する雇用契約書や労働条件通知書の作成、契約更新に伴う書類の取り交わしや回収は、現場リソースの逼迫や、本来あってはならない契約・更新の漏れ、労働契約の管理体制など企業にとって重要なコンプライアンス面での課題ともなる。

例えば、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業、医療・福祉業、情報通信業をはじめ、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業といった業種では、多様な雇用形態を取らざるを得ない事業の特性上、頻繁な契約・更新が発生しがちだ。

特に非正規雇用の多い環境において、契約書の作成・回収・管理・更新を手作業で進めていると、更新漏れ、記入ミス、未回収などへの対応が日常的に発生してしまう。また、現場ごとに異なる処理ルール、属人化した管理方法では、法令違反や内部統制のリスクを高める要因になり得る。

インフォマート 提供資料

締結から管理まで、雇用契約業務の効率を上げる

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

紙やPDFベースで運用されていた契約業務は限界

従来の紙やPDFベースで運用されていた契約業務は限界を迎えつつある。人手不足、労働関連法の強化、ペーパーレス推進、リモートワークの普及といった外的要因もあって、もはや契約業務の見直しは必然といえる。

そこで求められるのは、雇用契約を電子化してくれるソリューションだ。従業員との間で交わされる各種雇用書類の作成・印刷・送付・郵送・回収のフローすべてをデジタルで完結し、同時に企業として重要な文書/契約管理・セキュリティという面でコンプライアンスも同時に強化することができる。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、パート・アルバイトの増加に伴って契約業務の負担が拡大している現状、従来の雇用契約業務における非効率性が確認できる。そこで電子化を進めるべき理由や、具体的なソリューションが備える機能も紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 インフォマート 提供資料

締結から管理まで、雇用契約業務の効率を上げる

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：インフォマート