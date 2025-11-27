ソリューション

オンプレミス型による基幹システムの課題とは。クラウド移行を成功させるポイントに迫る

デジタル化の加速に伴い、いまや基幹システムを取り巻く環境と求められる要件が大きく変化している。そのため多くの企業が基幹システムのクラウド移行を進めているが、この取り組みを成功させるポイントはどのようなものだろうか。

昨今のオンプレミス環境のサーバー管理には、さまざまな課題がつきまとう。保守費用は年々増加していくほか、24時間体制での運用監視が求められ、そのためのIT人材も不足している。

サイバー攻撃の高度化や法規制への強化など、セキュリティリスクへの対応も担当者にとって負担になりがちだ。さらに、複雑化したシステムがもたらす非効率な運用や管理コストの増大、事業継続性の確保などへの対応も求められる。

オンプレミス環境での基幹システムの運用は限界

このようにオンプレミス環境での基幹システムの運用は限界を迎えており、解決策としてはクラウド移行が有用といえるだろう。具体的にクラウドサービスを選ぶ際は、シンプルな料金体系によるコストの最適化、国内データセンターでの運用、自動フェイルオーバーによる可用性の確保などがポイントとなる。

また、政府機関レベルのセキュリティ確保、複雑化したシステム環境の直感的な一元管理、ビジネスの成長への柔軟な対応についても見定めたいところだ。

リンク先から閲覧できる資料では、基幹システムのクラウド移行が求められる背景を浮き彫りにし、課題解決につながるクラウドサービスの特長を提示している。実際のクラウド移行の流れや導入事例も確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

