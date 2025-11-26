ソリューション

企業のAI・データ活用を加速するには? 統合基盤の構築から運用まで支援するサービスのメリットに迫る

さまざまな企業がDXの取り組みを進めている中、特に注目されているのがAI活用、データ活用ではないだろうか。これにより業務効率化や新たな価値創造が期待されるが、その実現のためにはデータ統合基盤の整備が求められる。

企業全体でAI活用を進める「エンタープライズAI」には、データプライバシーとセキュリティ、人材とスキルセットの不足、ユーザーに応じた拡張性、コストなどの課題がつきまとう。「プライベートAI」（プライベート環境でのAI活用）なら、セキュリティやコンプライアンスを遵守しながら、パフォーマンスとコストの最適化が図れ、独自データによるドメイン特化モデルの利用が可能になる。

そうした環境の構築において有効なのは、企業のAI活用をワンストップで支援するAI・データ統合基盤サービスといえるだろう。

SCSK、日本ヒューレット・パッカード 提供資料

クラウドネイティブ・オファリング NebulaShift ～リアルタイムなデータ連携と価値創出の実現方法は?～

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

データから新たな価値を創出するためには?

AI活用を支えるデータ統合基盤の構築は、企業にとって重要なポイントとなる。というのも昨今のクラウドネイティブ環境は、データの所在の多様化、データストアの分散化、データ生成ロジックの複雑化をもたらすことから、結果的にビジネス価値の低下、システム・運用コストの増大を招いてしまいがちだ。

やはりデータから新たな価値を創出するには、データ仮想化やリアルタイム分散処理などの技術を組み合わせ、効率的に連携・収集、加工・蓄積、利活用するための統合された基盤が必要といえる。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、プライベートAIを実現するための基盤や、データ活用を支える統合基盤がもたらすメリットについて解説している。特に製薬、生命保険、建設、非鉄金属、金融、製造、小売、卸売、食品といった業界におけるデータ利活用の実績は参考になることだろう。統合基盤の構築から実際のデータ活用まで伴走してくれるサービスも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

[PR]提供：SCSK、日本ヒューレット・パッカード