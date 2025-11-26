ソリューション

中堅・中小企業のセキュリティ対策においてサーバーOSを最新化すべき理由。低コストでアップグレードするには?

ひと昔前までは大量のデータ資産を有する大企業だけがターゲットと考えられてきたセキュリティ脅威だが、現在では中堅・中小規模の企業でもサイバー攻撃による被害が拡大傾向にある。効果的なセキュリティ対策としてはサーバーOSの最新化が挙げられるものの、コストや工数に対する懸念があるようだ。

昨今では中堅・中小規模の企業においてもクラウド活用はもちろん、リモートワークなど新しい働き方への対応が当たり前になり、ビジネスにおける迅速性や柔軟性といった成果を享受できるようになった。それに伴い、中堅・中小企業も大企業と同様、セキュリティ脅威の格好のターゲットとなってきている。

しかしセキュリティ脅威や脅威アクターの絶え間のない進化も相まって、従来のサイバー防御の手法ではもはや自社の重要な資産を守ることは困難になりつつある。こうした状況を打開するために、まず着手すべき効果的なアプローチが、最新バージョンのサーバーOSへのアップグレードだ。

デル・テクノロジーズ 提供資料

Dell PowerEdgeでWindows Server 2025の導入負担を大幅削減

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

Windows Server 2025がセキュリティ強化に貢献

代表的なサーバーOSとなるWindows Serverの最新バージョンは2025シリーズであり、2024年11月にリリースされた。同OSはクラウドとオンプレミスの垣根のないセキュリティの統合監視、脅威対応の自動化、システム無停止でのパッチ適用など、セキュリティにおける先進的な機能を数多く備えている。

これらが企業にとってのセキュリティ強化に大きく貢献することは明らかだ が、そのコストや工数に対する懸念から、特に中堅・中小企業で導入に踏み切れないという声も聞かれる。

リンク先から閲覧できる資料では、セキュリティ強化の特効薬としてサーバーOSの最新化を急ぐべき理由を挙げている。また、既存環境をボリュームライセンスの手動インストールによってアップグレードする方法と比べて、低コストかつ少ない工数でWindows Serverを最新化し、それによって得られる5つの効果も紹介しているため、ぜひ参考にしてほしい。

