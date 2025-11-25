開発1部 瀧澤榛花さん

KDDI株式会社のグループ会社として、WEB・モバイルアプリケーション、VR映像配信、クラウド活用のシステム構築、AIソリューション、通信デバイスなど、幅広い分野で最新技術を駆使した開発を行っている、株式会社KDDIテクノロジー（以下、KTEC）。今回は、外部スタッフとしてKTECと仕事をした縁で中途採用に応募し、今は開発1部でWeb アプリケーションの開発をする瀧澤榛花さんにお話を伺いました。

アジャイル開発で大規模プロジェクトを動かすという挑戦

―まずは、KDDIテクノロジー(以下、KTEC)で担当している業務を教えてください。

私は、開発エンジニアとしてWebアプリケーションのSIを担当しています。中途採用で2024年1月の入社直後から担当しているのは、KDDI株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ローソンの3社による、いわゆる「未来のコンビニ」への変革に向けた取り組みの一部。『Real×Tech Convenience』プロジェクトの「次世代リモート接客プラットフォーム」開発を行なっています。

これは、ローソンの店舗で、店舗スタッフを介すことなくリモートで、スマートフォンのサポートや保険・金融サービスの相談、服薬指導などを受けられる新しいサービスです。AIやDXを活用することで、店舗と地域が抱える社会的な課題を解決するという大きな目標を掲げながら、目下開発を進めています。

Webアプリケーションの開発自体は前職でも経験していましたが、この案件はアバターによる接客や、その先のスマートフォンの販売スタッフやファイナンシャルプランナー、薬剤師とのビデオ通話など、いくつかの技術を複合的に組み合わせる必要があるため、非常に難易度の高い案件です。前例がないため、道なき道を切り開くような感覚で、ハイレベルな案件にチャレンジしています。

―今取り組んでいる案件で、特に難しいと感じるのは、どんなところでしょうか。

このプロジェクトは、アジャイル開発を採用しています。従来のウォーターフォール型の開発とは異なり、小さいタームで設計、実装、テストを繰り返していくので、確実性の観点からチーム構成もできるだけ小さいほうが望ましいとされています。

しかし、「次世代リモート接客プラットフォーム」の開発は、複数の会社の混合チームで取り組んでいます。大人数で認識を合わせ、開発状況をキャッチアップしながら、できるだけ小さく作っていくのは簡単なことではありません。

前職でアジャイル開発は経験していたものの、多くても2チーム程度。今回のような編成でのプロジェクトは初めてなので、どのようにしたら不確実性を最低限に抑えながら、開発のコマを一つひとつ進めることができるのかを考えながら取り組んでいます。

誰でも発言でき、全員がリーダーになれるチームを目指して

―プロジェクトを前に進めるために、日頃から心がけていることはありますか？

チームにも個人にも得意分野はあると思いますが、同じものばかりを作っていると知識にも考えにも偏りが出てしまうので、数週間単位で他チームとセクションを交換するなど、バランスを取るように工夫しています。

また、このプロジェクトはいろいろな会社のメンバーと一緒に進めているので、立ち位置的に発言してもいいのかを躊躇することもあったのですが、今はワンチームとして捉えて、構築において気になるところは積極的に発言し、スクラムマスターなど開発以外のメンバーとも意識的に連携を図るようにしています。

時には、他社のグループリーダーの方と飲みに行くこともあります。そういう機会を持つことで、仕事でのコミュニケーションが取りやすくなることもあるんです。

また、今回の案件に限らず、いつも心がけているのは、「真のニーズに応える」ということ。クライアントが認識するニーズをゴールとして認識していいのかどうか。いい意味での疑いの視点も持ちながら、一歩踏み込んだ真のニーズに辿り着けるように、丁寧に掘り下げるヒアリングを心がけています。

―KTECに入社して、新たに挑戦できたことはありますか。

今、挑戦していることのひとつはチームの育成。「次世代リモート接客プラットフォーム」は最初、開発は数人の1チームからスタートしました。それが、3ヶ月後に2チームになり、4ヶ月後に4チームになり、最終的に6チームに。

そして、たくさんの人が関わるプロジェクトで足並みを揃えるために、「大切にしている価値観や実現したいビジョンを共有する必要がある」という結論が出て、それを各チームに伝える役に私が指名されました。 リーダーというわけではないのですが、そのような役割を体験したことで、チームをつくることのおもしろさを感じるようになりました。

私が目指すのは、誰かがリーダーとして引っ張って動くチームではなく、一人ひとりがリーダーシップを持って自律的に動けるチーム。そのようなチームをつくるために必要なのは、得意分野だけに関わるのではなく、メンバーみんながいろいろな役割を体験することだと思いました。

話し合いをする時のファシリテーター役も、輪番制で回していると、最初はできなくても徐々にできるようになっていきます。やってみると、案外なんでもできるようになるもの。それは、メンバーも感じてくれているのではないかと思います。

評価が反映されない…給与の頭打ちに将来への不安を感じて

―ところで、瀧澤さんは2024年1月の入社ですよね。以前はどのようなお仕事をされていたのでしょうか。

私は、KTEC入社前に2社経験しています。最初に勤めた会社では、企業が使う基幹システムの開発をしていました。機密データも扱うものだったので安全第一でレガシーな作り方。独自のツールを多く採用しており、汎用性が低かったので「どこでも使えるような技術を身につけてエンジニアとしての市場価値を上げたい」と思うようになりました。

それで2社目は、Webアプリケーションの開発をメインとした会社に入社しました。給与は１社目に比べて下がったのですが、技術習得が大きな目的だったので仕方がないと腹を括りました。ここでさまざまな技術を身につけ、アジャイル開発も経験できたので、目的は達成できたと思います。一緒に働く人たちもいい方ばかりだったので辞めたいと思うこともなく、3年くらい勤めました。

―2社目で3年ほど勤めて、KTECへの応募を考えたのは、なにかきっかけがあったのでしょうか。

前職で唯一、少し不満に感じたのは給与でした。技術を学ばせていただく気持ちだったので、転職によって給与が下がることは了承していたのですが……。退職後も交流があった1社目の後輩たちと話すと、彼らのほうがどんどん給与が上がっていて、給与格差みたいなものも感じはじめて。次第にフラストレーションが、将来の不安へと膨らんでいきました。

そんな頃に協力会社としてKTECと一緒に仕事をすることになったのが、転職を考えるようになったきっかけです。一緒に仕事をしていたKTECのメンバーは気さくな方が多く、働きやすいいいムードを感じていましたし、エンジニアを尊重してくれる社風や、技術を楽しんでいこうという価値観にも共感していたので、「ステップアップのいい機会かもしれない」と応募に踏み切りました。

―KTECに入社して、前職で抱えていた給与への不満は解消されましたか。

はい、大きくステップアップを実感できる提示をいただきました。「自分のキャリアを正当に評価してもらえている」という安心感があり、転職して本当によかったと感じています。

入社前からKTECには人材や技術向上のためにきちんと投資をする会社という印象がありました。勉強のための書籍購入や資格取得などを金銭的にサポートしてくれるシステムが整っているのも、この会社の良さだと思っています。

エンジニアを尊重してくれる社風だから、積極的に前に出る

―最後にKTECと相性がいいのはどんな人だと思いますか？

自分からやってみたいことに挑戦する人や、待っているのではなく手を挙げて突き進める人のほうが、KTECでのびのびと仕事ができると思います。私はまだ参加していませんが、海外のTEC系のイベントなど、世界の最先端技術に触れることができる機会もあるので、自分次第でそういうチャンスを手にすることもできます。

また、KTECは技術を共有するテックカンファレンスを年に2回開催しますが、そういうイベントも積極的に参加したほうが得るものが大きいですし、なにより楽しいですよ。

KTECは、技術が好きということを歓迎してくれる会社、エンジニアリングを楽しめと言ってくれる会社、そして、エンジニアを主役として尊重してくれる会社です。そういう環境で働けて、最高だなと思います！

―ありがとうございました!

