レポート

進化するランサムウェアに「防御」のみで対応できるのか? 攻撃者の視点で次の一手を予測

数多くあるサイバー攻撃の中でも近年、特に猛威を振るっているのがランサムウェアだ。これは企業のシステムに侵入し、重要なデータを暗号化した上で、復旧のための身代金を要求する攻撃手法となる。2025年の第1四半期だけでも前年同期比で46%増加しているという。

ランサムウェア攻撃の多くは夜間や週末など、セキュリティ体制が手薄になる時間帯に発生しており、平均5日間もネットワーク内に潜伏してから攻撃を仕掛けるとのことだ。

その攻撃は、大企業や政府機関のみならず、昨今では中小企業、教育機関、医療施設など、あらゆる組織が対象となっている。さらに目的も金銭だけでなく、スパイ活動や政治的な意図をもって活動しているケースが見受けられ、もはやあらゆる企業・組織が標的になっているといってよい。

TD SYNNEX 提供資料

見えない敵との戦い：ランサムウェアを"予見"する力とは?

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

"攻撃者の思考"を先回りする予測的防御の重要性

こうした現状を踏まえると昨今の企業・組織に求められるのは、もはや「防御」一辺倒だけではなく、攻撃者がどこからどのように侵入してくるかを事前に察知し、対策を講じるための「予測」する力も必要といえる。

そのためには攻撃者の視点で自社を把握することが重要だ。アイデンティティと認証情報、エンドポイント、ネットワーク、クラウド環境、データ、コミュニケーションチャンネル……これらの死角こそが、攻撃者が侵入するポイントになり得る。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、進化するランサムウェア攻撃の現状と、“攻撃者の思考”を先回りする予測的防御の重要性について解説している。具体的なアプローチも確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 TD SYNNEX 提供資料

見えない敵との戦い：ランサムウェアを"予見"する力とは?

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：TD SYNNEX