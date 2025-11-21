事例

自社のAI活用を成功に導いたIBM。約5,000億円もの変革効果を創出した事例に迫る

急速に変化する昨今のビジネス環境において、企業は多様なニーズに対応しながら、持続的成長と競争優位性を確立する必要がある。そのためにはAIや生成AIの活用が欠かせないが、思うような成果が得られないという組織も見受けられる。そこで注目したいのがIBMの成功事例だ。

IBMは、最新のテクノロジーやソリューションを特定の部門や地域で小さく試験的に導入・活用し、試行錯誤のあと全社展開する「クライアントゼロ」という取り組みを実践している。

これはIBMが自らを「ゼロ番目のクライアント」と捉え、そこで得られた経験・知見を顧客の成功に還元することが狙いとなるが、同社はAI活用によって2024年度で35億ドル（約5,000億円）に相当する生産性向上を実現したという。

5000億円の変革効果を生んだIBMのAI活用術 自社実戦で得た、AI導入を成功させる道筋とは

問い合わせへの対応時間が91%も短縮

そこまでの成果が創出された要因としては、AIそのものの性能向上に加え、IBMに「変革のためのフレームワーク」の実践が根付いていることが挙げられる。

このような背景の基、同社ではさまざまな領域で効率化・生産性向上の試みが行われ、例えば営業活動支援部門では営業からの問い合わせ対応にAIを活用したという。

その際は「Q&Aデータベースのメンテナンスの手間が大きい」「適切な回答をもらうにはキーワードの一致が必要」「回答が資料URLのみ」といった悩みに直面したものの、新たな生成AIを導入するなどした結果、回答への対応時間が91%も短縮できたとのことだ。

リンク先から閲覧できる資料では、IBMが自らAI活用を進めた取り組みについて、その背景から解説している。営業活動支援部門だけでなく人事業務における事例も掲載されているので、参考になることだろう。ぜひともAI活用の推進に役立ててほしい。

5000億円の変革効果を生んだIBMのAI活用術 自社実戦で得た、AI導入を成功させる道筋とは

