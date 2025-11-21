TBMに基づいたオブザーバビリティーによって、複雑化したIT環境の戦略的な運用が可能になる理由とは

昨今は生成AIの導入が進む一方で、システムの複雑化や必要なスキルの不足といった新たな課題が浮き彫りになってきた。もはやIT環境の複雑性に対処することは、ビジネスリーダーにとって優先すべき事項といえる。
そこで注目したいのがオブザーバビリティー（可観測性）だ。これはITシステム全体の状態やパフォーマンス、問題の根本原因などをリアルタイムで可視化・分析する仕組みのことで、インシデントの深刻化を未然に防ぎ、予防的なIT運用管理を可能にしてくれる。
改めて、オブザーバビリティーが必要な理由とは?
オブザーバビリティーで得られたデータをTBMで活用
さらに、このオブザーバビリティーをTBM（テクノロジー・ビジネス・マネジメント）という統合フレームワークの中核的な要素として活用することにより、IT運用の効率化・自動化・最適化が実現され、経営層や現場は共通の指標で意思決定できるようになる。
実際、クロアチアの政府系IT企業であるAPIS ITは、TBMの考え方に基づいたオブザーバビリティー・ソリューションを導入したことで、手動タスクを90%削減、インシデント解決時間を50%短縮、運用コストを40%削減といった成果が得られたとのことだ。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、TBMに基づいた戦略的なオブザーバビリティーがもたらすメリットを明らかにしている。また、AIを活用した自動化によって、オブザーバビリティーは単なる監視にとどまらず、パターンの特定やインシデントの予測、さらには自動修復まで行えるようになるという。その詳細については、ぜひ本資料をご覧いただきたい。
