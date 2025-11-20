ソリューション

生成AIやAIエージェントを業務に生かすには。テクノロジーの進化を踏まえたクライアントPCの選定が重要

世界の生成AI市場の需要額が年平均で53.3%成長し、2030年には2,220億ドルに達する見込みという調査結果がある中、日本の企業における同テクノロジーの活用は活発とは言い難い。とはいえ自社の業務に生成AIの力を反映できるかどうかが、事業成長を目指す上で大きなカギとなる。

既に生成AIを導入した企業では、メール・議事録・資料の作成補助や検索、コンテンツの要約や翻訳、対話型AIとの壁打ち、プログラムコードの生成といった用途において、現場の業務効率化や生産性向上に寄与しつつある。さらに今後は、AIが人の意図を理解し自ら行動するAIエージェントにより、高いレベルでの業務変革が進むことだろう。

こうした新たなテクノロジーの加速度的な普及を踏まえると、生成AIやAIエージェントの活用を現場レベルで推進するためには、やはりクライアントPCにも相応の性能が求められる。

AI処理に優れたクライアントPCに注目

そこで注目したいのが、Copilot+ PCに代表されるAI PCである。これは一般的なビジネス業務だけでなくAIを利用した高度なタスクにも対応できるPCのことで、NPU（Neural Processing Unit）と呼ばれるAI関連処理に特化したプロセッサーを搭載している。中でもCopilot+ PCは、このNPUの処理速度が40TOPS（Tera Operations Per Second）以上という要件を満たしているのが特長だ。

一般的に、法人向けクライアントPCの買い替えサイクルは4～5年といわれるが、このサイクルではAIの進化に対応しきれない可能性がある。PCの選定においてはCopilot+ PC（AI PC）のようなAI処理に優れた製品を検討し、次のサイクルへとスムーズにつなげたい。

リンク先から閲覧できる資料では、業務において生成AIやAIエージェントを活用することの意義、それを踏まえた法人向けPC選びのポイント、Copilot+ PC（AI PC）のシーン別活用例などが確認できる。PCの選定・導入・運用管理をワンストップで支援するサービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

