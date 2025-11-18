レポート

いまオブザーバビリティが求められる理由とは? 複雑化したITシステムの理解がビジネスの継続的な成長を促す

DXの加速に伴い、あらゆるビジネスがITに依存するようになったことから、そのシステムも複雑化・高度化が進んできた。そのためITシステムの監視においても従来の「正常か異常か」といった既知の問題を判断するだけのアプローチでは、障害が発生した際に迅速な原因特定を行ったり、ビジネスに及ぼす影響を把握したりすることが困難になる。

システムの内部状態を外部から理解する能力のことを「オブザーバビリティ」と呼ぶ。これはもともと制御工学の分野で使われていた考え方で、システムの出力からその内部状態を推測・理解できる度合いを表している。

そんなオブザーバビリティを獲得するには、Metrics（メトリクス）、Events（イベント）、Logs（ログ）、Traces（トレース）という4種類の情報（テレメトリーデータ）を活用し、これらを組み合わせることで、システム全体を総合的に理解できるようになる。

オブザーバビリティは組織にどのような価値を提供する?

オブザーバビリティの本質的な価値は、システムを理解できる状態にすることで、ビジネスとテクノロジーの両面から持続的な価値を生み出せることにある。

例えば、システム障害時の迅速な原因特定と対応、データに基づく意思決定（開発・運用・ビジネス部門の連携強化）、エンジニアの負担からの解放、開発サイクルの高速化とリスク低減、組織全体のイノベーション力の高まりなどが挙げられる。にもかかわらず、多くの組織が「データを集めているのに問題解決につながらない」という課題に直面しているのはなぜだろうか。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、いまオブザーバビリティが求められる背景や、それがもたらす価値について基本から解説している。よくある誤解と解決策、成功へのアプローチも確認できるので、オブザーバビリティに対する理解が深まるはずだ。ぜひ一読することをおすすめする。

