人手不足・商品ロス・属人化……小売業界ならではの重層的な経営課題を解消しDXを加速するには

スーパーやドラッグストアをはじめとする小売業は、人手不足、万引きによる商品ロス、人材育成・教育負荷、売り場づくりの属人化、法改正への対応といった重層的な経営課題を抱えている。これは店舗の現場に非効率をもたらし、サービスの品質や収益に影響を及ぼす場面も見受けられる。

調査によれば、社員やパート・アルバイトといった人手はそれぞれ6割弱足りておらず、約7割がこれを構造的な要因と捉えている。例えばエリアマネージャーや店長は、店舗の巡回で移動に月24時間も消費しており、その現場対応は1店舗あたり1時間程度に限られてしまう。

また、商品ロスの課題も深刻だ。万引きや不正な返品‧キャンセルによるロスは売上の2.5％に達している上、スタッフはロス対策に追われてしまい、接客や在庫管理といった業務に支障をきたしているのが実情なのだ。

スーパー・ドラッグストアなど小売業界が直⾯する5つの経営課題と解決のヒント

求められる小売DXの推進

こうした課題を解消するアプローチとして、クラウドカメラの導入が挙げられる。映像を活用したオンラインでの現地把握によって、店舗への移動・滞在を最小限に抑えたり、交通費などの移動コストを削減したりできる。映像とPOSの連携により、不審な取引・返品を記録しておけば、ロス調査も効率化されるだろう。

業務マニュアルの動画化・共有によるスキル可視化、それに伴う属人化の解消、顧客の行動データを基にした売り場づくり、薬機法の改正を踏まえたオンライン接客の推進など、クラウドカメラの導入は課題の解消に留まらず、小売DXも大きく加速してくれる。

リンク先から閲覧できる資料では、スーパーやドラッグストアといった小売業を取り巻く経営課題を明らかにし、その解決策としてクラウドカメラを提示している。モレスキン・ジャパン、ソフマップ、HYUGA PRIMARY CAREが小売DXを推進した事例も確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

