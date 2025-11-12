ソリューション

「依然として続くランサムウェアの脅威」から守るために──バックアップデータの安全性をどう確保するか

依然としてランサムウェアの脅威は続いており、システムが暗号化されたり、業務停止が長期化したりする事例も相次いでいる。要因としては未知のウイルスによる攻撃、正規のIDやパスワードを悪用したなりすまし攻撃ということになるが、これらを防ぎ切るのは困難というのが現状だ。

ランサムウェア攻撃による被害を抑えるために、バックアップを取ることはデータを保護する上で必須の取り組みとなるが、そのバックアップデータ自体も暗号化されてしまうリスクがある。

実際、多くの企業がバックアップを行っているものの、データを完全に復元できなかったケースが85%も発生している。そこで求められるのは、バックアップデータの安全性を確保するための仕組みといえる。

セキュリティ対策評価制度の開始に向けて

そのために、まずは複数世代のバックアップを保持する体制が必要だ。日次で多世代を保持することで、健全なバックアップデータが残存する可能性が高まる。また、バックアップデータを社内ネットワークから隔離された場所に保管して脅威の到達を防いだり、データが書き換えできない領域に保管して暗号化・改ざん・消去を防いだりするアプローチも有効となる。

なお、経済産業省はサプライチェーンの重要性を踏まえ、企業が取り組むべきセキュリティ対策を★1〜★5のレベルで評価する新制度を2026年に開始予定だ。「適切なバックアップの実施」も評価の対象になるため、今からでも対策を進めたい。

リンク先から閲覧できる資料では、ランサムウェアによる脅威の拡大を踏まえ、有効なバックアップの手法について解説している。具体的なソリューションの特長も確認できるので、ぜひとも参考にしてほしい。

