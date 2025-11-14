令和7年版情報通信白書から読み解く、企業活動においてデジタルが果たす役割と現状の課題

ソリューション

2025年の7月に総務省が公表した最新版の情報通信白書では、今や社会基盤としての機能を担うようになったデジタル領域に関する、国内外の動向や課題を特集している。この中で言及されているさまざまなトピックの中から、特に企業活動と関連の深いものをピックアップし、デジタルがビジネスにおいて果たす役割の変化や、現状の課題を読み解く。

企業活動におけるデジタルの浸透は著しく、業界や業態を問わず、さまざまな分野でデジタルを利活用しようという機運が高まり続けている。実際に最新の調査では、約8割の企業がクラウドサービスを導入し、データ管理や情報共有、給与財務会計人事などの業務基盤として活用しているという結果が出ていた。さらに顧客接点を創出するツールとしてのSNSの利用拡大、電子商取引の増加、インターネット広告の定着などを踏まえると、もはやデジタル技術はビジネスに不可欠なものといってよい。

HENNGE 提供資料

令和7年版情報通信白書に学ぶ

社会基盤としてのデジタル戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

デジタル技術の中でも特に近年、大きな注目を集めているのがAIや生成AIだ。日本国内でもそのベースとなるLLM（大規模言語モデル）の開発に官民挙げて注力しており、今後のさらなる技術的飛躍が期待されている。一方で、特に中小規模以下の国内企業においては、生成AIの活用状況が諸外国と比べて低い水準に留まっていることが明らかになっている。その背景には、「活用の仕方が分からない」「セキュリティに不安がある」といった理由がある。

このように、新たなデジタル技術の台頭は、利便性や経済的価値を企業にもたらすと同時に、さまざまな課題も浮き彫りにしている。AIやクラウドサービスの活用が進むことで、その基盤となる通信、電力、計算資源への需要が増加しているが、その旺盛な需要に国内リソースだけでは十分に応えられていないのが現状だ。また、AI利用における情報漏えいリスクや機密データのガバナンス確保も、新たな課題として浮上している。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、総務省が2025年7月に公表した令和7年版情報通信白書から、特に企業活動と関連の深い、デジタル領域に関する話題をピックアップし、デジタルがビジネスにおいて果たす役割がどう変化しているのか、国内企業が今どのようなIT課題に直面しているのかを、具体的な数字を交えながら解説している。デジタル化・セキュリティ強化の取り組みが立ち後れていると考えている企業は、現状を打開する手がかりとして、ぜひ参考にしていただきたい。

資料のご案内 HENNGE 提供資料

令和7年版情報通信白書に学ぶ

社会基盤としてのデジタル戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：HENNGE