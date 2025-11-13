Windows 11搭載のAI PCへの投資は1カ月で回収可能? その4つのメリットとは

AI PCとは、AI機能をローカルで高速かつ安全に実行できる次世代PCのことだ。AIのパフォーマンスを最大限に引き出す設計により、業務効率を向上してくれる。
具体的なメリットは大きく4つあり、生産性の向上、セキュリティの強化、電力効率の改善、コスト最適化・効率的な働き方が挙げられる。
デル・テクノロジーズ 提供資料
AI PCに更新する4つの理由
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
Windows 11搭載のAI PCで業務効率を最大化
例えばライブキャプション機能により、会議や動画などの音声をリアルタイムで文字起こしし、44言語から英語に翻訳するといったことが可能になる。また、スタジオエフェクトにより、オンラインミーティング時に、背景にぼかしを入れたり、自動で明るさを調整したりしてくれる。
セキュリティの強化もポイントだ。AI処理をクラウドではなくローカルのNPUで実行することで、外部ネットワークへの依存を減らし、情報漏洩のリスクを低減できる。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、AI PCを導入することで得られる4つのメリットを分かりやすく整理している。多くの組織がAI PCの活用開始から1カ月以内に投資コストを回収しているという調査結果もあることを踏まえると、AI PCへのアップグレードは将来を見据えた投資として有用といえるだろう。ぜひ参考にしてもらいたい。
資料のご案内
デル・テクノロジーズ 提供資料
AI PCに更新する4つの理由
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
[PR]提供：デル・テクノロジーズ