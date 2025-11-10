レポート

医療機関におけるセキュリティ事故は深刻。少ないリソースでも継続可能な取り組みが重要

昨今は医療機関においてサイバー攻撃による被害が増加しているが、そのきっかけは新型コロナウイルスのパンデミックだったという。人との接触を極力抑えるためVPNによるリモートアクセスが活用されたものの、その脆弱性管理が不十分だったため攻撃の標的になってしまったのだ。

医療機関のセキュリティ対策が後手に回る背景として、情報システム担当者の人手不足が挙げられる。限られた人数で電子カルテシステムや事務PCの管理、医療のDX対応などを行う必要があり、継続的な運用が求められるセキュリティ対策に手が回らないという現状がある。

また、医療機器は制御用にWindowsを搭載した端末が少なくないが、サポート切れのためセキュリティの強度が低いOSがいまだ稼働しているケースも見受けられる。

TXOne Networks Japan 提供資料

病院ネットワークを守るためのサイバーセキュリティ対策ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

岡山県精神科医療センター事例から得られる学び

一方、医療機関におけるセキュリティ事故は深刻であり、その被害は患者の安全、診療の継続性、病院の経営に直結する。

例えば岡山県精神科医療センターで発生したランサムウェア事件については、報告書からその詳細が確認できるが、最大40,000人分もの情報が流出し、約65人月の工数を要しながら復旧まで3カ月ほどかかったという。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、ランサムウェア被害の増加を踏まえ、医療機関でセキュリティ対策が後手に回る要因を考察している。また、岡山県精神科医療センター事例の報告書から得られる学びは、担当者にとっても参考になるだろう。やはり少ないリソースで継続できる取り組みかどうかは、セキュリティ対策において重要なポイントとなる。そのためのソリューションも紹介しているので、ぜひともご覧いただきたい。

資料のご案内 TXOne Networks Japan 提供資料

病院ネットワークを守るためのサイバーセキュリティ対策ガイド

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：TXOne Networks Japan