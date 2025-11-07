ソリューション

デバイス側でのAI活用を踏まえたPC選定基準とは。Copilot+ PCのメリットに迫る

昨今のPCの使われ方を10年前と比べると、オフィス固定からフレキシブルな働き方に変わり、テレビ会議の機会が増え、モバイルでの利用が一般的になってきた。それに伴いPC選定時に求められる要件も変化しているが、さらに現在はAI活用を前提とした業務スタイルへの対応も必須といえる。

業務においてAIをフルに活用するには、クラウド上で処理を行う「クラウドAI」だけでなく、端末側で処理を行う「デバイスAI」も視野に入れるべきだろう。

クラウドAIは大規模言語モデル（LLM）の処理に優れる一方、デバイスAIはリアルタイム性が求められる音声認識など、小規模言語モデル（SLM）の処理に適している。加えて、個人に最適化された提案・回答、オンラインでの実行、プライバシー保護、コスト削減、電力消費の削減（サステナビリティ）といったメリットもある。

新しいPC選びの最適解 これまでのPC選定基準を見直すべき理由

AI処理に特化したNPUの搭載がポイント

そんなデバイスAIを活用する際に注目したいのが「Copilot+ PC」だ。これはAIを使った作業を大幅に効率化してくれる次世代PCとなる。

Copilot+ PCの主な要件は、メモリが16GB以上、SSDが256GB以上、NPU（Neural Processing Unit）の性能が40TOPS以上というものだ。このNPUはCPU、GPUに次ぐ3つ目のプロセッサーで、より高度かつ複雑な演算処理を得意としている。これにより、デバイス上でのAI処理をリアルタイムかつ省電力で実行できる。

その中でもMicrosoft Surfaceシリーズは、4,096段階の筆圧検知に対応したSurfaceペンや10点マルチタッチ機能を搭載し、紙に書くような自然な手書き入力や直感的な操作が可能だ。さらに、Dual far-fieldマイクやDolby Atmos対応スピーカーなど高性能な音響デバイスを備えており、AIによる音声認識やノイズ低減、リアルタイム翻訳などの機能を最大限に活用できる。これらの特徴により、Copilot+ PCの中でもSurfaceはAI機能をフルに生かしたクリエイティブ・ビジネス両面での最適な選択肢となる。

リンク先から閲覧できる資料では、デバイスAIの活用を踏まえ、従来のPC選定基準をアップデートする必要性について解説している。また、その最適解はCopilot+ PCであることを提示し、もたらされる具体的なメリットや製品も確認できるので、参考になるだろう。ぜひご覧いただきたい。

新しいPC選びの最適解 これまでのPC選定基準を見直すべき理由

