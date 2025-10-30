ソリューション

新リース会計基準への対応に向けて、ERPシステムが備えておくべき6つの機能とは?

2027年度から適用が開始される新リース会計基準は、何を目的としているのか。どんな組織が適用対象となるのか。企業にどのような影響を与えるのか。新たな基準の概要と共に、その対応に当たって押さえておくべき4つの検討ポイントや、ERPシステムに求められる6つの機能について解説する。

現行の国内リース会計基準は、投資家やステークホルダーが企業のリース負債の実態を正確に把握することが難しかった上、国際財務報告基準（IFRS）や米国財務会計基準審議会（FASB）といった国際的な会計基準とのギャップも課題として指摘されてきた。これらの問題を解消すべく、2027年度からの適用が決まっているのが、新リース会計基準だ。

この新しい基準は、金融商品取引法の適用を受ける上場企業などはもちろん、その子会社や関連会社、会計監査を設置する企業が対象となるため、国内企業の多くが対応を迫られる。新制度における変更点は多岐にわたるが、特に大きいのは、リースの定義や識別方法に関する定めが新たに追加された点にある。また、従来のリース取引の区分が廃止され、原則としてオンバランス処理（貸借対照表での計上）に一本化されることも大きな変更点の一つだ。

オービックビジネスコンサルタント 提供資料

新リース会計基準対策ガイドブック

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ステークホルダーなどに対する情報開示の透明性を担保するため、財務報告の要件にも変更が加えられている。このように大きな変更点が多く、実務への影響が懸念される新リース会計基準だが、適用対象となる企業側は具体的にどのように対応すればよいのか。オフバランス処理がメインだった契約をオンバランス化するために、どのような点に留意すべきなのか。

* * *

本コンテンツでは、2027年度から国内企業の多くを対象に適用開始される、新リース会計基準について、施行目的や対象企業、詳細な適用開始時期、従来制度からの変更点など、基本中の基本について解説している。併せて、その対応に際して押さえておくべき4つのポイント、ERPシステムに備わっていることが望ましい6つの機能についても解説しているので、ぜひ参考にしてほしい。

資料のご案内 オービックビジネスコンサルタント 提供資料

新リース会計基準対策ガイドブック

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：オービックビジネスコンサルタント