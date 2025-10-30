【講演レポート】認知65%、本格導入6%というAI活用の大きなギャップ

AIへの高い関心と、本格導入を阻む3つの壁

イベントの冒頭、伊勢谷氏はAmazon Adsが2025年6月に日本の中小企業B2Cマーケティング決裁者300名を対象に実施した調査「AI in Advertising」の結果を公表した。

それによると、広告分野におけるAIツールの認知率は65%と比較的高い。特に「AI画像生成ツール」は87%、「AI広告コピー制作ツール」は77%のマーケティング決裁者がその存在を認識しており、実務に直結する領域への関心の高さがうかがえる。

しかし、その一方でAIを本格導入している企業はわずか6%。26%が試験導入や計画段階に留まり、33%は具体的な検討にすら至っていないという実態が明らかになった。

なぜ、これほど大きなギャップが生まれているのか。導入の障壁となっているのは、主に3つの課題だ。

1. 導入コスト・運用コストへの不安(51%)

2. AIの仕組みや効果への理解不足(32%)

3. AI出力結果への信頼性の問題(20%)



この結果は、多くの中小企業がAIの可能性を感じつつも、コストや知識、そしてAIそのものへの漠然とした不安から、あと一歩を踏み出せずにいる現状を浮き彫りにした。

AIは広告予算を平均23%削減、ビジネス成長を98%が期待

伊勢谷氏は、こうした不安とは裏腹に、AIがもたらす明確なメリットをデータで示した。調査結果によると、AIツールを導入することで広告予算を平均23%削減できる効果が期待されている。

さらに注目すべきは、AIツールの導入を検討している企業のうち77%が「広告キャンペーンのパフォーマンス向上」を確信しており、実に98%が「今後1〜2年でAIがビジネスに影響をもたらす」と予測している点だ。「人員増加なしでの業務拡大」(40%)や「マーケティングROIの改善」(29%)といった具体的な成果への期待も高く、AIがビジネス成長に不可欠なツールとして認識され始めていることがわかる。

実際のAIツール導入企業からは、「広告制作にかかる時間をサービスや製品を売るための時間にシフトできた」「プロではなくてもさまざまなことができるようになった」という声があがっているという。

Amazon Adsが提示する3つの具体的ソリューション

「AIに興味はあるが、何からはじめればよいかわからない」。調査で62%の企業が抱えていた課題に対し、伊勢谷氏は「先進的な広告テクノロジーをわかりやすく、使いやすく、より効果的にご活用いただくこと」が目標だと語り、Amazon Adsの具体的な3つの取り組みを紹介した。

1. AIを活用した広告運用の効率化

専門知識がなくとも効果的なクリエイティブを制作できるツールとして、「AI動画ジェネレーター」が紹介された。これは、米国ですでに提供されており、商品ページの情報をもとに、わずか数クリック、6分以内に6種類の動画広告を自動生成できる画期的な機能だ。米国の広告主からはすでに制作時間の大幅な短縮などが報告されており、日本でも今後の展開が予定されている。

2. 分析基盤の革新

Amazonのスポンサー広告を利用するすべての広告主が、「Amazon Marketing Cloud(AMC)」を利用できるようになったと発表された。これにより、コンバージョンに至るまでの経路分析や時間分析といった、これまで専門知識を要した高度な分析が、広告コンソール上でわずか数クリックで実行可能になる。

さらに、Amazon Adsでは本イベントを開催した同月にAmazon DSPにおけるNetflixとのパートナーシップも発表している。Amazon DSPを通じてNetflixのプレミアム広告の在庫へのアクセス、広告配信も可能となり、広告出稿の選択肢が大きく広がることとなる。

3. 広告テンプレートの提供

AI導入の最初の一歩を後押しする具体的な取り組みとして、デザインツール「Canva」とのコラボレーションが紹介された。Canva上でAmazon Adsに最適化された広告テンプレートを提供することにより、広告主はAIを活用した効率的なクリエイティブ制作を手軽に始めることが可能になる。

伊勢谷氏の講演後には、Canva連携を実演するべく、お笑いコンビのミキと、京都の革小物メーカー 京でんの竜田昌雄氏がゲストとして登壇。わずか6分で動画広告を完成させる実演セッションが行われ、会場を沸かせた。 F このセッションでは、Canvaの直感的な操作性とAmazon Adsとの連携のスムーズさが際立った。テンプレートを選び、ブランドカラーや商品画像を差し込むだけで、高品質の広告クリエイティブが完成する様子は、広告制作のハードルを大きく下げることを実感させるものだった。特に、デザイン経験のない中小企業の担当者でも、手軽に魅力的な広告を作れる点が強調され、これなら自分でもできそうだと感じた参加者も多かったのではないだろうか。

両者は、Amazon Adsが手掛ける中小企業支援プロジェクト「Rising Stars」の一環として、Amazon のスポンサー広告の効果的な活用について学んでいく動画コンテンツ「ライジングスターズゼミ」でも共演しており、今回の実演はその延長線上にある“実践編”とも言える内容だ。Canvaの活用によって、広告制作がより身近で、スピーディーに、そして楽しくなることを体現したセッションとなった。

【伊勢谷氏インタビュー】AI活用の壁を乗り越え、ビジネス成長を加速させるには

基調講演で示された、広告におけるAI活用の中小企業の課題と可能性。イベント後、伊勢谷氏に個別インタビューを行い、その核心についてさらに深く話を聞いた。

AI導入を阻む、中小企業ならではのリソースの壁

講演では、AIへの高い関心とは裏腹に、本格導入がわずか6%に留まるという認知と実用のギャップが明らかにされた。伊勢谷氏は、その根本的な原因は中小企業が抱える特有の課題、すなわちリソースの不足にあると指摘する。

「大企業のようにマーケティング部門やクリエイティブ部門が独立してあるわけではなく、経営者の方がお一人で広告まで担当されているケースも少なくありません。そうしたなかで、コストや時間、専門知識の不足は深刻な悩みです。『そもそも何から手をつけていいかわからない』というケースもあろうかと思います」(伊勢谷氏)

複雑さを取り除き、本業に集中させるAmazon Adsの4つの強み

この根源的な課題に対し、広告運用における複雑性を可能な限り取り除くことで、広告主が本来のビジネスに集中できる環境を整えていきたいと伊勢谷氏は語る。そのアプローチを支えるのが、Amazon Adsならではの4つの強みだ。

「まず、あらゆる事業規模の広告主様が認知から購入まで一気通貫でアプローチできる、フルファネルの広告ソリューションを提供できる点です。そして第二に、その広告配信におけるプロセス全体を、AIの力で簡素化できること。専門知識がなくても、質の高いクリエイティブを短時間で作れるソリューションをご用意しています」(伊勢谷氏)

さらに、Amazonのファーストパーティーシグナルの活用と、それが可能になる分析基盤も大きな優位性だという。

「第三に、Amazonでのお買いものや閲覧といった、ファーストパーティーシグナルを活用できることで、最も適切なオーディエンスに広告を届けられます。そして最後に、個人情報を特定しないセキュア環境でシグナル分析が可能なAMCが、スポンサー広告をお使いのすべての広告主様に解放されたこと。これにより、リアルタイムでの精緻な情報分析や広告キャンペーンの最適化が可能になっています」(伊勢谷氏)

AIが創り出す時間が、企業の未来を変える

伊勢谷氏が見据えるのは、テクノロジーの力で、すべての企業がその規模にかかわらずフェアに戦える未来だ。「日本には、素晴らしい製品を作られている中小企業様がたくさんいらっしゃいます。しかし、それをどう伝えていくかという点で課題を抱えている。AIをはじめとするテクノロジーは、その課題を解決し、規模にかかわらず、すべての企業がフェアにビジネスを成長させられる未来を実現する力を持っています」と語る。

そして、AIが広告運用を効率化することで創出される時間こそが、その未来を実現するための鍵になるという。

「広告運用にかかっていた時間を、ビジネス戦略や未来を考える時間にあてていただく。そうして生まれた新しいアイデアや戦略が、ビジネスの成長をさらに加速させていく。私たちは、その好循環を生み出すお手伝いをしたいのです」(伊勢谷氏)

Amazon Adsが示す、伴走者としての覚悟

最後に、AI導入をためらう多くの中小企業へ向け、伊勢谷氏は企業の挑戦に寄り添う伴走者として力強いメッセージを送った。

「『難しそうだ』と考えるのではなく、まずはAIを活用することで『どんな時間が生み出せるだろうか』ということを想像してみていただきたいです。Amazon Adsは、これからも日本の中小企業様を応援していくことをお約束しています。だから、まずは一緒に一歩を出しましょう。Amazon Adsはテクノロジーの革新を通してその挑戦を全力でサポートします」(伊勢谷氏)

