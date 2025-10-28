現場のコミュニケーションにおける従来の課題

小売、製造、建設、介護、運輸といった複数の人が動き回る現場でのコミュニケーションに、トランシーバーやインカムを採用している企業は多い。しかし、課題を感じながら運用している例も多いようだ。

まず通信距離の課題がある。トランシーバーやインカムは電波の届く範囲が数十から数百メートル程度に限定されている上に、障害物があると通りが悪くなる。同じ建物内でもフロアをまたいだ場合には、快適に会話できなくなりがちだ。当然、異なる拠点間の会話にも利用できない。

さらに音声通話になるため、発言内容の履歴が残らない。電波状況が悪く聞き取れなかった、聞いたことを忘れてしまった、聞き間違えて記憶していた、といった場合に確認する方法がない。振り返りが不可能なため改めて聞き返す、勘違いで作業がやり直しになる、言った/言わないの問題が発生するなど、業務上のロスが大きくなる。特にトラブル時には、重要事項に関する発言の証跡管理が難しいため、コンプライアンス管理上のリスクにも繋がってしまう。

音声通話によるコミュニケーション改善には、フロア内の会話はトランシーバー、離れたフロアとは内線通話、遠隔地の拠点とは電話やWebミーティングツール、といった具合に必要に応じて会話ツールを併用する必要がある。履歴を残すためには、テキストベースのツールも必要かもしれない。これではコミュニケーションの場が乱立してしまう上に、現場にとっても不便だ。

現場従事者は作業中に両手が塞がっていることが多い。文字入力が大きな負担になるのはもちろん、作業中に画面を覗き込んで文字を見るのも大変だ。やはり音声コミュニケーションを中心にしたい。それも、できるだけハンズフリーで利用できるのが理想だ。

AI活用トランシーバー「LINE WORKSラジャー」で距離とツールの制約を突破

これらの課題を解決し、企業の生産性を向上させるツールが、スマートフォンで利用できるAI活用トランシーバー「LINE WORKSラジャー」だ。

LINE WORKSラジャーは、LINEワークスと連携できるトランシーバーアプリで、スマートフォンさえあれば即座に利用できる。通話機能のイメージは、LINE WORKSの通話とほぼ同じで同建物内の異なるフロアはもちろん、拠点間通話も問題ない。距離を超えてどこでも繋がることが可能だ。音声品質も高く、クリアに聞き取れる。旧来のトランシーバー的な交互会話ではなく複数人でのリアルタイムな双方向会話ができるため、不慣れな人でもスムーズな会話がしやすい。

LINE WORKSの通話と異なるのは、文字と音声をAIが繋いでくれることだ。オフィスワーカーが文字入力したものはAIがスムーズに読み上げることで手の離せない現場で画面を覗き込む必要がない。逆に音声会話の内容はAIによる高度な文字起こしが行われ、トークルームに残る。やりとりの内容が文字で履歴として残るため、聞き逃しの確認や、トラブル対応に活躍してくれる。

指示を聞いて覚えるだけでなく、過去の発言を時刻と共に何度でも振り返り可能だ。すべてのトーク履歴はLINE WORKSラジャー単体の場合は7日間でアプリ上から見えなくなるが、LINE WORKSのトークルーム履歴としてLINE WORKSと同じく最大3年間保持される。聞き逃したことの確認等で利用して現場で安心して業務に取り組めるほか、言った/言わない問題の解消、業務上の不正取引の防止や監査/ログの確認といったコンプライアンス管理にも活用できるのが特徴だ。

複数フロアに渡る大型小売店や宿泊施設、本社と現場が離れている建設業、広い範囲で動き周りながら複雑な対応が必要になるイベント現場など、トランシーバーだけでは課題が多かった現場で活躍してくれるのがLINE WORKSラジャーなのだ。

作業中の現場でも安全を確保するスマート発話・終話機能

通話にあたっては、スマートフォン画面に表示される通話ボタンをタップする方法と、指定キーワードを言うだけで通話が開始する「スマート発話・終話」がある。

スマート発話・終話では、人間の声だけをトリガーとして認識するため、トランシーバーに用意されたハンズフリー機能でありがちな雑音に反応してしまって静かなところでしか利用できないという問題がない。終話時も設定キーワードを使えるし、無音時間が長くなれば自動終話されるから一切画面に触れず対応可能だ。

スマートフォン本体のマイクだけでなく対応イヤホンや専用デバイスでも利用できるから、スマートフォン片手に作業するのは難しい業務でも利用しやすい。完全なハンズフリー通話は、作業者の安全性を確保し、業務も円滑にしてくれる。

たとえば介護業界では介助作業中など両手が塞がっているシーンが多いが、スマート発話で応援を要請したり、呼び出しに対応したりできる。会話が文字で残るため、利用者の状況共有をしておけば業務記録として整理する時にも役立つだろう。運転中のドライバーとオフィスの連絡も、お互いに音声と文字を便利に使い分けながら安全に行える。

LINE WORKS連携で管理の一元化とセキュリティ強化を実現

LINE WORKSラジャーは、LINE WORKSとの連携も魅力の1つだ。まず、管理者画面はLINE WORKSと共通のため、メンバー管理やライセンス購入の一元管理が可能だ。スマートフォンだけでメンバーへのラジャーライセンス割り当てやチャンネルメンバー管理が行えるため、現場管理者でも対応できることが多い。

トランシーバー通話するメンバーも、LINE WORKSのトークルームと連動させられる。既存チームを反映させることも、メンバーを入れ替えることも簡単だ。さらに、LINE WORKSラジャー専用のアカウントを別途作成することも可能。社外メンバーを一時的に組み込む、LINE WORKSアカウントを発行しないアルバイトを含むチームで運用する場合にも扱いやすいだろう。

利用される現場等に応じてチャンネル名とアイコンが任意に設定可能なため、メンバーは自分が参加すべきチャンネルを識別しやすい。

セキュリティ機能も充実している。ログイン時の2段階認証やパスワードポリシーの設定、管理画面アクセス時のIPアドレス制限等が行える。遠隔からの強制ログアウトや、MDMと連携した会社支給端末からの利用限定設定なども可能だ。会話ログもトークルームで確認するだけでなく、モニタリング機能を利用して誰がいつ、どのような発言をしたのか証跡が残る。情報漏洩や不正利用の抑止としても有効だ。

豊富な導入実績をもつサテライトオフィスが万全のサポートを提供

LINE WORKSラジャーは企業の生産性向上と業務効率化に貢献するものとして、既に2000社以上の導入実績があり、業界・業種を問わず多くの現場で利用されている。

プランは機能や人数の制限があるフリープランと、音声通話を主体として発話の文字起こしや読み上げ機能を持たないスタンダードプラン、文字起こし・読み上げ機能やスマート発話・終話機能など全機能が利用できるアドバンスプランが用意されている。用途に応じて使い分けられるのが魅力だ。

単純な現場トランシーバーの置き換えや、新たに設置される現場でのトランシーバー需要ならばスタンダードプランで対応できるだろう。しかし一歩進めた利用のためには、ぜひアドバンスプランを利用してみて欲しい。オフィスと現場を距離の制限なく接続できることでツール切り替えや伝言の手間がなくなる。さらに音声と文字のハイブリッドコミュニケーションが定着すれば、現場のさまざまな課題が解決できるはずだ。

特にアドバンスプランは、文字起こしや読み上げ、2段階認証といった高い機能を持っているにも関わらず、類似の同等機能を持つサービスよりも利用料金が安価に設定されている。接続人数上限が無制限なのも、この価格帯としては大きな特徴だろう。必要な機能を使いやすい価格帯で利用できる。

導入にあたっては、ぜひサテライトオフィスにご相談いただきたい。LINE WORKSを日本で最初期から提供してきた代理店として深い製品理解、多数の導入支援経験をもち、ワンストップサポートに自信を持っている。新サービスであるLINE WORKSラジャーにも積極的に対応し、ユーザー特性に応じたプラン提案や手厚いサポートを提供する。

特に現在は、有償プランを30日試用できる無償トライアルを提供しているため、現場で実際に従来のトランシーバーとは違う便利さを体感できるはずだ。

現場の「声」を企業の「資産」に変えるLINE WORKSラジャーの導入を、トランシーバーを活用している全ての現場でぜひ検討していただきたい。

