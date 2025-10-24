新入社員にとって要望の高い研修はITスキル系。求められる成長の実感と個別最適化

レポート

人的資本開示、DXやリスキリングの推進といった流れを受け、昨今は多様な人材が活躍する組織づくりや、業績の向上につながるスキル・技術の取得支援など、人材育成の重要性が増している。そうした中で、企業成長のカギを握る新入社員の研修には何が求められるのだろうか。

新入社員の研修に関する実態調査によると、満足度の低い研修コンテンツの特徴は、フィードバックがない、講師によるフォローがない、人による対面形式の指導がないというものであった。このことから、新入社員は自身の成長を実感できる環境での研修を求めているといえそうだ。

新入社員がもっと詳しく受講したいと考えた研修については、ITスキル系（汎用的なオフィススキルなど）が最も多く、デジタルネイティブ世代は、ビジネスで活用する基礎ITスキルを有しているというのは幻想であり、学習機会が必要であることを示唆しているものと思われる。

研修の内容が実際のニーズと乖離

そんなITスキルの研修は、なかなか受講者のレベルに合った内容を提供するのが難しいようだ。実際、「（レベルが）ちょうどよかった」と回答した割合は40%に留まっている。

また、ITスキル研修が重要だと思う理由について、入社1～2年目の社員は「社会人基礎力の向上」、3～5年目の社員は「データ分析・資料作成等のクオリティアップ」を挙げていた。一方で、人事・育成担当者は「ITツールを生かした業務効率化」を重視しており、受講者とのミスマッチが生まれているといえそうだ。

リンク先から閲覧できる資料では、新入社員の研修が実際のニーズと乖離している現状を浮き彫りにしている。特に要望の高いITスキルの研修を行う上では、成長が実感できる仕組みや個別最適化がポイントとなるだろう。そのための具体的なサービスも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。

