AIドリブンなナレッジマネジメント導入で、資料の斜め読みが10秒に ー アサヒビールのイノベーション戦略に迫る

研究開発を中心とした技術情報が社内でサイロ化し、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかってしまうという課題を抱えていたアサヒビール。同社では、市場における競争優位性を確保すべく、AI駆動型のナレッジマネジメントツールを導入した。その結果、情報の検索時間や資料の斜め読みに要する時間が劇的に短縮され、業務効率化に多大な貢献を果たしたという。

人口が減少し続けるなか、これまでと同じ方法では、ビールをはじめとする飲料や食品の売り上げは下がっていくばかり。だからこそ、社内の技術ナレッジをフル活用して、付加価値のある商品を開発しなければならない。このような危機感を抱いていた飲料大手のアサヒビールだったが、活用すべき情報にたどり着くまでに時間がかかってしまうという課題に直面していたという。

情報はフォルダを使ってある程度整理はしていたものの、情報の増加スピードにフォルダでの整理が追い付かず、結果として情報が社内全体で共有できていない状態で、サイロ化してしまっていた。

改善策として各情報にタグ付けをして整理する方法も検討されたが、ユーザー任せのタグ付けでは逆に、無秩序にタグが増えすぎたり、まったくタグが付与されなかったりと、うまく機能しないことが目に見えていたという。

そこで同社は、新たなナレッジマネジメントツールの導入を決断する。ツール選定の決め手となったのは、タグの運用管理をAIに任せることができ、運営側と利用者側、双方の負担を最小限に抑えることができる点だった。また、内容が複雑で難解になりがちな技術資料を、AIが要約することで斜め読みしやすくできる機能や、UIそのものの使いやすさも、新ツールの大きな魅力となった。

本コンテンツでは、社内技術情報の検索性を高め、イノベーション創出に至るプロセスの劇的な効率改善を実現した、アサヒビールの取り組みを事例として紹介している。

同社は新たなツールの導入、検索対象とする資料の厳選といった取り組みにより、検索時間の50～75%もの短縮、AI要約機能を活用してこれまで3～5分かかっていた斜め読みに要する時間が10秒になるなどの成果に加え、当初は考えてもいなかった副次的効果ももたらされたという。詳細は、ぜひ資料で確認していただきたい。

