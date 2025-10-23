大日本印刷がマルチクラウド運用の課題を解消。覆されたモニタリング＝システム監視という考え

ニュース

世界最大規模の総合印刷会社である大日本印刷（DNP）は、事業拡大に伴いクラウドの活用を積極的に進めており、マルチクラウド環境に構築された実装フレームワークを用いて開発されたプロジェクトは、現在30件を超えるに至っている。そんな同社はクラウドごとに異なる監視サービスやツールがサイロ化していること、また運用面での非効率性に課題を抱えていたという。

卓越した印刷技術を誇るDNPは、ICカード技術およびそれに連動する決済システムの分野において国内市場で高いシェアを有するなど、24時間365日安定稼働が求められるようなサービスも展開している。 そうした背景から、同社はサービス基盤の安定稼働と高度なセキュリティの実現を目指し、2017年から積極的にクラウドの活用を進めてきた。特にマルチクラウドの展開でクラウドサービスごとに異なる特長を「いいとこ取り」しようとしたが、その結果として新たな課題が顕在化したという。

その課題とは、マルチクラウド環境におけるモニタリングのサイロ化とベンダーロックインである。クラウドサービスごとに異なる監視サービスやツールを使い分けることは、運用効率や学習コストなどの面で難がある上、各ツールから収集されるログやメトリクスデータを集約し、それらを相関付けする手間も無視できない。

これらの課題を解消すべくDNPが導入したのが、マルチクラウド対応で「クラウドが変わっても変わらないモニタリング」を標榜するソリューションだった。

本コンテンツでは、DNPのマルチクラウド環境におけるモニタリングの課題解消に向けた取り組みを事例として紹介している。同社はモニタリングに対して「システムを監視するだけ」という認識を持っていたが、今回のソリューションの導入によってその「当たり前」が覆されたという。詳細については、ぜひ本コンテンツを通じて確かめてほしい。

