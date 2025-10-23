レポート

リスキリングの成果が出やすい企業の特徴とは。従業員に習得させたいスキルも紹介

リスキリングが注目されている昨今、その取り組みをどう進めればよいか分からない担当者もいるのではないか。対象となるスキル、取り組みの成果が出やすい企業の特徴、大企業または中小企業の事例などが確認できれば、リスキリングによる成果も得られやすいはずだ。

そもそもリスキリングが求められる背景としては、まず2030年までに世界で10億人のリスキリングを目指すという世界的な流れ（ダボス会議）がある。

身近なところでは、少子高齢化に伴う労働力不足、IT・デジタル人材の不足、AIで代替可能な仕事の増加、新しい働き方の拡大が喫緊の課題となっており、リスキリングはこれらを解消するアプローチとして期待される。

2023年3月期から有価証券報告書での人的資本の情報開示が義務化され、人的投資の推進・可視化が求められるようになったことも、企業にとっては無視できない。

リスキリングの対象となる主なスキルとは

実際に、従業員に習得してもらうスキルとしては、主にマーケティング、IT、マネジメント、語学・ライティング、営業・コミュニケーション、財務・経理、動画編集、データ分析が対象として挙げられる。

また、情報通信サービス業はリスキリングの効果を実感しやすい傾向にあるといわれている。大企業も人事機能が整備されている傾向にあることから、その取り組みがスムーズに行われるようだ。もちろん企業の性質・社風も大きく影響することだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、リスキリングが注目される背景、対象となるスキル、成果が出やすい企業の特徴、具体的な成功事例、よくある悩み、支援制度などが詳細にまとめられている。リスキリングの取り組みを進める際は、まず目を通しておきたい内容といえる。ぜひご覧いただきたい。

