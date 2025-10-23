レポート

多様化する人事課題。AIやデータ分析によって人事業務の「効率化」と「戦略性向上」を両立

かつての人事部門では給与計算のような「管理」が業務の中心だったが、昨今は採用・育成・組織開発・エンゲージメント向上を通して企業の成長を牽引する、いわば戦略的な役割が求められている。一方で、人事課題の多様化・複雑化が、人事部門の負荷をますます増大させている。

人事部門に経営戦略と連動した役割が求められる中、採用競争の激化、タレントマネジメントの複雑化、データ活用の不足といった課題が顕在化してきた。こうした状況は業務の属人化を生み、本来注力したい戦略的な役割に時間を割くことを困難にしてしまう。

そのため、テクノロジーの活用は人材部門にとって不可欠な取り組みであり、中でもAIやデータ分析は単なる効率化に留まらず、特に採用、評価、育成、配置、定着という5つの領域で、人事業務の質向上に寄与することだろう。

AIやデータ分析が果たす役割とは

例えばAIは、面談フィードバック分の生成、教育コンテンツの自動作成、人事レポートや評価コメント案の作成といった業務を支援してくれる。また、データ分析は、離職傾向分析、エンゲージメント予測、適正配置シミュレーションなどの場面で、予測・判断をサポートする。

これにより、評価の公平性・納得性の向上、離職予測による事前フォローと定着率の改善、自立型人材の育成、採用・配置のミスマッチの解消といった4つのメリットが得られるはずだ。

リンク先から閲覧できる資料では、人事部門が戦略的な役割を求められている状況を踏まえ、テクノロジーの活用が業務効率化、戦略性の向上、人的資本の最大化をもたらすことを解説している。その導入のためのステップや、テクノロジー活用におけるありがちな3つの誤解なども確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

