従業員エンゲージメント向上に対して成果を出している企業は3割強。気になる経営層と人事実務者の人材戦略に対するギャップ

調査によると、従業員エンゲージメントを重視している企業は77.4%に至っており、実際に向上させるための施策を行っている企業は73.1%に上るが、成果を出せている企業は34.5%に留まるという。
気になるのは、経営層と人事実務者の人材戦略に対するギャップである。経営層が企業の成長戦略として従業員エンゲージメントの向上を掲げている一方、人事実務者は従業員の声を汲み取った具体的なアクションに苦慮している可能性があるのだ。
NTT ExCパートナー 提供資料
2025年版 約2,000人の調査データからわかる 従業員エンゲージメントの課題と実態～概要編～
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
成果認識の高い施策はフレックス制度&リモートワーク制度
また、従業員エンゲージメントを向上するために、人事実務者が最も成果認識の高い施策として挙げたのは、フレックス制度&リモートワーク制度であった。加えて残業時間の削減や、育児や介護に関わる従業員のサポート体制といった、働き方（ワークライフバランス）に関連する取り組みも重要視されているという。
また、上長・同僚・部下との良好な人間関係、上司・組織によるサポート、従業員の強みや良さを発揮できる環境も重要となる。
リンク先から閲覧できるレポート資料では、従業員エンゲージメントを重視している企業が全体の8割近くに上るものの、成果を出せている企業は3割強に留まっている現状・課題を浮き彫りにしている。効果的な施策なども確認できるので、ぜひ従業員エンゲージメント向上のために役立てていただきたい。
