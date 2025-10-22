ソリューション

経営戦略に求められる従業員データの可視化と一元管理。業務のシステム化が生産性の向上をもたらす

経営におけるDXの重要性が高まりを受け、多くの企業がその戦略やビジネスモデルを大きく変革することが求められている。そこで目指したいのはバックオフィスのDXを通じた、経営における重要データの可視化、管理部門の生産性向上、従業員情報の一元管理である。

バックオフィスDXの中でも人事・労務部門が抱えがちな課題は、経営戦略に及ぼす影響が大きい。そうした課題の一つに、人件費の最適化が挙げられる。昨今では従業員の履歴やスキルなどのデータが部門やシステムごとに分散している企業・組織が見受けられ、これでは情報の集約や分析に工数がかかり、人材の有効活用も進まないだろう。

そこで求められるのは、従業員のスキルや履歴の情報を収集・可視化するプラットフォームだ。これにより従業員の情報が集約され、いつでも最新のデータにアクセスできるようになるため、人材管理の質も高まる。

管理職をはじめとする従業員の生産性を向上

毎月の給与計算や社会保険の手続き、勤怠管理といったバックオフィス業務もシステム化し、従業員情報と連携させれば、情報の粒度が上がり、よりデータを蓄積・分析しやすい仕組みが生まれる。このことはガバナンスの統制にも寄与するはずだ。

また、こうした抜本的なシステム化は、管理職をはじめ従業員の生産性向上にもつながる。紙の帳票に追われることなく、オフィス外でもミスのない正確な事務処理が行えるようになるため、業務の効率化が進むことだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、業務の抜本的なシステム化がもたらすメリットを確認できる。特に人事・労務関連の業務は関わる従業員も多いため、バックオフィスDXの効果も見えやすいのではないか。担当者の方にはぜひ参考にしてもらいたい。

