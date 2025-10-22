生成AIの活用が進む中、企業はデータ資産をしっかり守りながら“攻め”のIT戦略を推進し、ビジネス成長を実現していかなければならない。では、企業はデータ資産をどのように守っていけばよいのか。日本ビジネスシステムズ（以下、JBS）では、生成AI時代におけるデータ資産保護という視点で8月末にオンラインセミナーを開催。その内容が好評を博したことから、今回、特別にアーカイブ配信を行うことになった。自社のデータ資産保護戦略を見直す契機となる実践的情報を、法務・セキュリティ・バックアップの各専門家が動画で解説しているため、本記事ではそれぞれの概要を紹介していこう。

生成AIの法的リスクとデータ保護 ─企業が知っておくべき対策

西村あさひ法律事務所 福岡 真之介 氏

福岡氏は生成AIの法的リスクに関する知見をもとに、まず生成AI活用で想定される代表的なリスクとして、下記の4点を挙げた。

①「生成AIで作成した文章・画像による、著作権の侵害」

②「生成AIに企業の秘密情報を渡したことによる、秘密情報漏洩」

③「生成AIに個人情報を渡したことによる、個人情報保護違反」

④「生成AIに従い判断・行動したことによる、自社や第三者への損害」



その上で、リスクの解決には「法律知識と技術的対応を合わせて考えることが重要です」と話した。

続いて福岡氏は、生成AIを活用したビジネスにおける知的財産権の侵害、秘密情報の漏洩、および個人情報保護法違反のリスクについて、プロンプトに他人の著作物や機密情報、個人情報などを入力するケースを示し具体的に解説。その中で、AI生成物のビジネス利用に際して留意すべきポイントや、企業の責任範囲についても詳しく説明した。さらには生成AIに関するセキュリティリスクについても解説し、生成 AI 時代におけるデータ保護とガバナンスのヒントを披露した。

Copilot時代の企業データの保護とガバナンス

〜AI活用とセキュリティの両立に向けて〜

日本マイクロソフト株式会社 土江 美紀子 氏

多くの企業で、なぜ重要なデータをMicrosoft 365に安心して預けられるのか。土江氏はその理由として、セキュリティを第一に考えていること、データの扱いに関するコミットメントを表明していること、個々の顧客に合ったコントロールを提供していることを挙げ、コミットメントとコントロールを4つのポイントで整理した。

さらに、企業のリーダーはデータの過剰共有と漏洩、リスクの高いAI使用の識別、AIガバナンスとリスク可視化を懸念しているとし、Microsoft 365 Copilotでこれらの懸念事項にどのように対処できるのかを紹介。懸念事項の解決に対応する機能の詳細を解説し、「Microsoft 365 CopilotはMicrosoft Purviewと組み合わせることで（AI利用を）より安全に管理するための強力なソリューションが提供されます」と語り、セキュリティとガバナンスにおける包括的なソリューションを実現することで、安心安全なAI活用が可能になると強調した。加えて、 Microsoft 365上のデータそのものの保全については後続のセッション視聴を促し、締めくくった。

Microsoft 365のデータバックアップの意義

ヴィーム・ソフトウェア株式会社 北角 聖 氏

Veeamは、世界で一番売れているバックアップソフトメーカーだ。そのVeeamの北角氏は、まずMicrosoft 365のバックアップが必要な理由として、操作・運用ミスによる意図しない削除、保持ポリシーとのギャップ、内部/外部の脅威、法的要件・コンプライアンス対応などを挙げた。加えて、「日々の生成AIの利用に伴い保護すべきデータ量は増大しています。データは責任共有モデルにより顧客側で責任を持って管理する必要があり、それに対応したバックアップ体制を確保しなければいけません」と強調した。

その上で、ランサムウェア感染で一夜にして数年分の重要な設計データを失い、企業存続の危機に瀕した製造業の例など、バックアップ未導入企業の“ホラーストーリー”を紹介。こうした事態を避けるため、VeeamのBaaS（Backup as a Service）でMicrosoft 365のデータバックアップを行う意義を伝えた。

導入も運用もまるっとお任せ！

「マネージドバックアップ for Microsoft 365」のご紹介

日本ビジネスシステムズ株式会社 寺田 敬佑 氏

寺田氏は、Microsoft 365のデータバックアップには3つの方法があると話す。1つ目は自前でサーバーとストレージを用意する方法だが、データが増大する中でインフラの準備と管理が大変になり、「正直、あまりお勧めしません」と寺田氏。2つ目はVeeamのBaaSを利用する方法で、これについては自前の場合のような懸念がなく、Microsoft 365に設定を行うだけでバックアップできると話した。

さらに寺田氏は3つ目として、マネージドBaaS（SIerが提供するBaaSを利用したバックアップサービス）を利用する方法を2つ挙げた。1つはSIerが自前で構築したシステムを用いてサービス提供する方法で、もう1つはSIerがVeeamのBaaSを用いてサービス提供する方法だ。各バックアップ方法の比較表をもとに、Veeamの高い信頼性のもと、JBSの厚いサポートも受けられる点で「SIer が Veeam の BaaS を用いてサービス提供する方法がベストだと私たちは考えています」と語った。

今後、生成AIの利用は避けて通れないため、現時点で生成AIを使っていないといっても、これからに向けて4つのセッションの内容は検討していく必要がある。また、Microsoft 365 Copilotや生成AIの導入を検討している企業、すでに生成AIを活用している企業にとって、データ資産保護施策の検討はもはや後回しにできない課題だ。自社のデータ保護体制や現在の環境に不安を抱えている、あるいは今後の生成AI活用に向けてより強力にデータ保護施策を進めたいと考えているなら、4つのセッションをぜひチェックしていただきたい。

