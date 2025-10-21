インタビュー

急速に高まっているデータ連携の重要性。いま押さえておきたい課題や仕組みとは

デジタル化の進展に伴い、マーケター、経理担当者、アプリケーション開発者、インフラ運用者といったさまざまな業種で、データ連携に対する重要度が高まっている。あらゆる業務においてデータが欠かせない昨今の状況を踏まえたとき、適切な連携の仕組み・あり方とはどのようなものだろうか。

データ連携のあり方はさまざまだ。例えば手作業で行っている業務プロセスをETL（Extract/Transform/Load）ツールやEAI（Enterprise Application Integration）ツールによって自動化したとしても、クラウドとの連携が求められた際はiPaaS（Integration Platform as a Service）の機能が必要になる。

自動化の手法もパッチ処理が最適なケースもあれば、イベント駆動型の仕組みや高度なリアルタイム性が重視される場面もあるだろう。また、業務部門であれば自らデータ連携を可能にするローコード/ノーコードが求められるシーンも大いに想定される。

このように、最適なデータ連携の仕組み・あり方は業務内容や場面によって異なるといえる。

テラスカイ 提供資料

クラウドAPIや生成AIで重要度が高まるデータ連携サービス、19年に渡るノウハウをすべて結集した新「mitoco X」の挑戦

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

ローコード/ノーコードによるデータ連携の課題

そんなデータ連携においては、新たな課題が散見される。いま採用が進んでいるローコード/ノーコードにおいては、業務プロセスやシステム環境が少し変わっただけでもエンジニアが気軽にコード修正で対応するのは難しい場面がある。

また、耐障害性も重要だ。さまざまなシステムと接続して動作するデータ連携ツールにもし障害が発生したら、企業システム全体が停まる恐れがある。

クラウド利用コストの最適化もポイントだろう。従来のデータ連携ツールは固定料金によるメリットが大きかったが、使い方によっては従量課金制の方が適しているケースも見受けられる。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、データ連携にまつわる最新事情や課題について、インタビューを通して解説している。また、顕在化された課題を解決するための仕組みや、具体的なクラウド型データ連携サービスの特長も確認できるので、ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 テラスカイ 提供資料

クラウドAPIや生成AIで重要度が高まるデータ連携サービス、19年に渡るノウハウをすべて結集した新「mitoco X」の挑戦

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：テラスカイ