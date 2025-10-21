森永乳業がシステム運用業務を抜本的に変革。全社的なDX人財の育成にも着手

事例

総合乳業メーカーの森永乳業は、2024年にDX推進部門を立ち上げ、システム運用業務の効率化とDX人財の育成の両立を目指した。先行して導入したITOM（IT運用管理）により、構成管理業務の工数を250時間削減するなどの成果を挙げ、いよいよ同社は業務改革の本丸であるITSM（ITサービスマネジメント）の導入・構築に踏み出すことになる。

森永乳業は多くの食品メーカーと同じく変化に対して慎重な組織風土がゆえ、営業活動をはじめ、生産現場のオペレーション、バックオフィス業務などに多くのアナログプロセスが残存していた。こうしたデジタル化の立ち遅れは市場における競争力の低下、成長の停滞をもたらすという危機感があり、DX推進部門の設置に至ったという。

そんな同社のDX方針は、デジタル技術の積極的な活用、そして挑戦し続ける組織風土への変革である。その第一歩としてITOMを導入し、IT資産の構成管理を自動化したことで、これまで250時間を要していたExcel台帳による工数をゼロにした。それに伴い、構成管理データベース（CMDB）の鮮度や正確性も保たれるようになった。

問い合わせ対応の工数を年間650時間も削減

この成功を受け、森永乳業はいよいよITSMの導入・構築に踏み出す。これまではクラウドやオンプレミスのシステムごとに運用がサイロ化しており、リリース判定基準やワークフローがチームごとに委ねられ、品質が安定していなかったが、ITSMの変更管理により、チーム間の連携が強化され、管理指標の統一、ナレッジの可視化、業務の標準化が実現されたという。

このことは常に一定の品質で業務を遂行できるというチームとしての対応力の底上げ、そして人財育成にもつながる。引き続き森永乳業は、業界標準の業務プロセスを基本としつつも、組織体制や監査要件に合わせてローカライズすることにより、この変革の早期実現と定着化を図っていくとのことだ。

リンク先から閲覧できるコンテンツでは、森永乳業がシステム構成の管理工数を250時間削減、問い合わせへの対応を年間650時間削減見込み（進捗確認600時間＋障害状況確認50時間）、年間60台のサーバ展開を自動化といった、IT運用を劇的に効率化・合理化した事例を紹介している。詳細については、ぜひ本資料をご覧いただきたい。

