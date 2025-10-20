レポート

マーケティング担当者の多くが直面する悩みとは。データの断片化が招く課題やCDPのメリットに迫る

昨今は多くのマーケティング担当者が、施策に一貫性がない、顧客データが分散している、データを活かしきれていない……といった悩みを抱えている。これらは別々の課題に見えるが、実はその背後にデータの断片化（サイロ化）という共通の要因が潜んでいるのだ。

データの断片化は、さまざまな問題をもたらす。顧客データが統合されていないと、異なる部門から一貫性のない情報が顧客に届くため、顧客体験の低下を招いてしまうだろう。特に、顧客データが部門ごとに管理されていると、ターゲットリストが重複し、同じ顧客に複数の無駄な広告配信を行う可能性もある。

また、異なるシステムにデータが散在していると、マーケティング施策の効果測定が困難になってしまう。これでは的確なパーソナライズ施策を進めることが難しく、競争力の低下をもたらす上、顧客の本当のニーズを捉えられない恐れがある。

顧客データを統合・可視化するには?

こうした課題の多くは、「CDP」（カスタマー・データ・プラットフォーム）の導入によって解消できる。これにより、顧客データが統合・可視化され、セグメントの最適化やパーソナライズ施策の強化が可能になる。また、リアルタイムな施策管理、マルチチャネルでの一貫したコミュニケーションも実現されるだろう。

さらにAIエージェントと連携することで、自然言語による分析やレポーティングの自動化を可能にし、データ考察の精度向上と属人化の解消ができるだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、マーケティング施策の課題の背後にデータの断片化があることを指摘し、データの統合・可視化を実現するCDPの効果、AIエージェントと組み合わせるメリットを明らかにしている。CDPの活用例や、失敗しないデータ環境構築の進め方も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

