マーケティング担当者の多くが直面する悩みとは。データの断片化が招く課題やCDPのメリットに迫る

データの断片化は、さまざまな問題をもたらす。顧客データが統合されていないと、異なる部門から一貫性のない情報が顧客に届くため、顧客体験の低下を招いてしまうだろう。特に、顧客データが部門ごとに管理されていると、ターゲットリストが重複し、同じ顧客に複数の無駄な広告配信を行う可能性もある。
また、異なるシステムにデータが散在していると、マーケティング施策の効果測定が困難になってしまう。これでは的確なパーソナライズ施策を進めることが難しく、競争力の低下をもたらす上、顧客の本当のニーズを捉えられない恐れがある。
顧客データを統合・可視化するには?
こうした課題の多くは、「CDP」（カスタマー・データ・プラットフォーム）の導入によって解消できる。これにより、顧客データが統合・可視化され、セグメントの最適化やパーソナライズ施策の強化が可能になる。また、リアルタイムな施策管理、マルチチャネルでの一貫したコミュニケーションも実現されるだろう。
さらにAIエージェントと連携することで、自然言語による分析やレポーティングの自動化を可能にし、データ考察の精度向上と属人化の解消ができるだろう。
リンク先から閲覧できる資料では、マーケティング施策の課題の背後にデータの断片化があることを指摘し、データの統合・可視化を実現するCDPの効果、AIエージェントと組み合わせるメリットを明らかにしている。CDPの活用例や、失敗しないデータ環境構築の進め方も確認できるので、ぜひご覧いただきたい。
