魅力的なキャリアパスが従業員の定着をもたらす。人事・人材開発に関わるリーダーが解消すべき課題とは

経営層からはコストを削減しつつ組織としての成長を促進することを求められ、マネージャーからはチームメンバーのスキルギャップの解消、能力開発の機会創出、キャリア計画の「見える化」の支援を要求されるなど、人事・人材開発部門のリーダーは今、厳しいプレッシャーに悩まされている。
もちろん従業員からも、組織内での自身のキャリアパスを明確化できるような環境の整備が待望されている。実際、89%の人事リーダーが自社のキャリアパスが従業員にとって不明瞭であると考え、66%が自社のキャリアパスが多くの従業員にとって魅力的ではないと感じているそうだ。
ServiceNow Japan 提供資料
優れた人材開発エクスペリエンスを提供し、ビジネスの成長を促進
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
人事・教育・人材開発システムのサイロ化が課題
とはいえこれまでの方法では、組織内からのさまざまな要求に応えることは不可能に近いだろう。人材開発部門もたび重なるコストと人員の削減により、利用できるリソースが目に見えて減少しているからだ。
また、多くの企業は従業員の生産性を維持するために平均93ものアプリを社内展開しているが、期待したような成果が挙げられていない現実がある。特に人材管理や人材開発、教育といった各システムの運用がバラバラに行われ、サイロ化していることが問題だ。
アプリの数が増え続けることで、人材開発・管理の一連のプロセスが複雑化し、結果として従業員の生産性低下や企業の財務健全性の悪化を招いてしまっている。
こうした課題に対しては、人事、教育、人材開発のシステムを統合したプラットフォームの導入が有効な解決策となる。これにより、リーダーは組織全体の人材データを一元的に把握し、マネージャーは従業員のキャリア開発支援を効率化できる。そして従業員自身も、複数のシステムを行き来することなく、パーソナライズされたキャリアパスを確認できるようになるのだ。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、人材開発における課題を明らかにした上で、統合する必要性とそのメリットを詳しく解説している。経営層、マネージャー、従業員の3つの視点から、そのビジネス価値を検証しているので、ぜひ参考にしてほしい。
資料のご案内
ServiceNow Japan 提供資料
優れた人材開発エクスペリエンスを提供し、ビジネスの成長を促進
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
[PR]提供：ServiceNow Japan