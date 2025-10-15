レポート

クラウドベースのアイデンティティガバナンス&管理がもたらす効果とは。セキュリティ強化や生産性向上が実現

とあるアイデンティティガバナンス&管理（IGA）ソリューションを導入した組織への調査によれば、その効果として211%ものROIの実現、180万ドル分の労力削減&効率向上という算出結果が得られたという。本稿では調査結果を基にアイデンティティガバナンス&管理のメリットについて掘り下げていく。

アイデンティティガバナンス&管理とは、企業・組織内で、誰がどの情報資産にどのような権限でアクセスできるかを管理するための仕組みのことだ。これにより、セキュリティ強化、コンプライアンス対応などが可能になる。

しかし一方で、旧来のアイデンティティガバナンス&管理プラットフォーム、自社開発ツール、手作業のプロセスの混在が、ITチームに運用効率の低下を、セキュリティチームにコンプライアンスとアクセス制御のギャップをもたらしていたという。

Okta Japan 提供資料

Okta Identity GovernanceのTotal Economic Impact

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

断片化や手作業によるプロセスが過度な負担をもたらす

例えば旧来の環境だと、アクセス要求はチケットベース、認証はスプレッドシート依存と、権限管理が標準化されていなかったり、アクセス権の付与・取り消しにSLA（Service Level Agreement）目標5日以上かかったり、監査およびコンプライアンス要件を満たすために、スプレッドシートと手作業による確認が求められたりしていたのだ。

そうした企業・組織がクラウドベースのアイデンティティガバナンス&管理ソリューションを新たに導入したところ、セキュリティ強化、コンプライアンス対応、そして運用効率化が実現されたとのことである。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、とあるクラウドベースのアイデンティティガバナンス&管理ソリューションを導入したことで得られる効果について、調査結果を基に解説している。具体的なコストや投資回収期間なども確認できるので、参考にしてもらいたい。

資料のご案内 Okta Japan 提供資料

Okta Identity GovernanceのTotal Economic Impact

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：Okta Japan