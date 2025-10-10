97%のリーダーが認識するナレッジ管理の重要性。その価値最大化にAIが果たす役割を考察する

ソリューション

97%のビジネスリーダーたちはすでに適切なナレッジマネジメントの重要性について理解しているものの、それを実践できている組織はわずか44%に留まっているという。このようなギャップを解消し、ナレッジやノウハウの共有を促進することが期待されるAIは今、どの導入活用段階にあるのか、またどのような成果を期待されているのか、最新の調査結果から読み解く。

ナレッジやノウハウの共有・活用は、あらゆる組織において必須要件であり、そのための仕組みとしてのナレッジマネジメントの重要性について、97%のビジネスリーダーたちは自覚的であるという。しかし過半数の組織では、その仕組み作りが進んでおらず、73%が情報源の分散・サイロ化を最大課題として認識しているなど、ナレッジマネジメントの実践にはほど遠い状況にある。ナレッジやノウハウを共有・活用するための仕組みの欠如は、ミスコミュニケーションや業務の非効率化を招くなど、ビジネスにおけるリスク要因ともなり得るのだ。

Notion 提供資料

生成 AI を活用した企業ナレッジの強化

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

こうした状況を打開するものとして、大きく注目されているのがAI（生成AI）だ。実際にアンケートに回答したビジネスリーダーのうちの86%は、AIがナレッジの分散とサイロ化、未成熟な組織文化など、ナレッジマネジメントにおけるさまざまな課題を解決し、業務の速度や効率性が向上すること、CX（顧客体験）やEX（従業員体験）の改善につながること、イノベーションを促進することを期待している。

その一方で、AIおよびその関連テクノロジーはまだ進化の過程にあると考えられており、ナレッジマネジメントにAIを採用しているという組織は現状でわずか3%、検討中の組織は24%、試験運用・導入初期段階の組織は17%に留まっていた。もちろん、すでにAIを活用した新たなナレッジマネジメントを実践している組織の中には、従来の課題解決に留まらない、大きな成果を挙げているケースもある。

* * *

本コンテンツでは、ナレッジマネジメントにAIがもたらす価値を改めて提示するとともに、AIの活用が実際にどこまで進んでいるのか、どのような成果を挙げているのかを、最新のアンケート調査の結果に基づきレポートしている。併せて、それでもAI導入に踏み切れないという組織の声をピックアップしながら、AIの現状の課題と将来的な展望についても解説するなど、ナレッジマネジメントにおけるAIの現在地が見えてくる、興味深い内容となっている。ぜひとも参考にしてほしい。

資料のご案内 Notion 提供資料

生成 AI を活用した企業ナレッジの強化

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：Notion