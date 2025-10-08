事例

フォレストホールディングスがMDRを導入してセキュリティを強化。安定した医療供給を目指す

サイバー攻撃の脅威がますます高まる中、多くの企業ではセキュリティ人材が不足し、限られたリソースで効果的な対策を行うことが求められている。医療用医薬品や医療機器の卸売を中核事業とするフォレストグループは、いかにして高度なセキュリティ強化の取り組みを進めたのだろうか。

フォレストグループが取り扱う医薬品や医療機器は人命に直結するものであり、万が一サイバー攻撃によってシステムが停止するような事態に陥ると、医療現場に多大な影響を与えかねない。

そのため同社もセキュリティ対策は喫緊の課題と認識していたものの、何をどこまで取り組めば十分なのかが容易に把握できずにいた上、専門のセキュリティ人材を十分に確保できておらず、対策を自社のリソースのみで完結するのが困難だったという。

セキュリティ対策を全体最適で捉える必要性

フォレストグループ全体を統括するフォレストホールディングスは、こうした状況を踏まえ、フルマネージドのMDR（Managed Detection and Response）サービスを導入した。一般的なEDRだと検知後の対応は自社で行う必要があるが、MDRは24時間365日体制でサイバー脅威の監視・防御・検知・対応を専門チームが行ってくれる。

同サービスについて特に高く評価されたのは、セキュリティに関する詳細な報告が継続的に上がってくる点だ。運用においても、細かな検知をプロが判断・対応していることに、高い信頼性を実感しているという。

リンク先から閲覧できる資料では、フォレストホールディングスが安定した医療供給を目指し、グループ全体のセキュリティを強化するにあたって、MDRを導入したいきさつが確認できる。

また、東海大学情報通信学部長 教授 三角育生氏との対談を通じ、セキュリティ対策をポイントソリューションではなく全体最適で捉える必要性を解説した資料も用意しているので、ぜひ熟読してもらいたい。

