生成 AI / AI エージェントの活用で進化する CX、その未来で実現する「人」を中心とした本質的な価値提供の世界

AI の登場によって、これまで「人」が行っていた仕事が奪われるといった話を聞いたことはないだろうか。本稿は、AI 活用によって「人を中心とした世界」へ変革していくための考え方と、そのための道筋を示したものだ。テーマは CX（カスタマーエクスペリエンス）。紐解かれるその詳細は、生成 AI / AI エージェントによって実現される CX の未来の姿であり、新たな世界を切り開く AI テクノロジーの可能性に迫る内容となっている。

CX とは、顧客が商品・サービスに関心を持って購入し、アフターサービスを受けるまでの一連の体験や得られる価値を指す。近年、その重要性は多くの企業に認識されることとなり、ある調査では「72％ のビジネスリーダーが CX の向上を最優先事項と捉えている」という。

その一方で、80％ の経営者が自社は優れた CX を提供していると信じていても、顧客がそう思っている割合はわずか 8％ に過ぎないという調査結果も出ている。

このように企業と顧客の評価軸が異なる大きな要因は、「徹底的な顧客理解」「体験/業務デザイン」「着実な実行」の 3 つのポイントが押さえられていないからだ。とはいえ、企業が対象とする顧客は、数万人規模に上るケースもあるため、この 3 つを押さえるには旧来のシステムでは難しく、新しいテクノロジーの活用が不可欠といえる。

ではどのようなテクノロジーを導入していくべきなのか。本稿では、生成 AI / AI エージェントの活用がその切り札になると解説する。AI を活用することで、先の 3 つのポイントを押さえ、「人」を中心とした「良い顧客体験」を提供するための本質的な CX を実現することができるという。ユニークなのは、飲食店を例に挙げ、あるべき未来像を分かりやすく解説していることだ。切り開かれる新世界を身近に実感することができる。

* * *

リンク先から閲覧できる資料では、こうしたテクノロジーをベースとしたサービス・ソリューションを紹介している。例えば数千万件に及ぶ X のデータに基づき最新トレンドを予測し、商品企画やコンセプト案を自動生成する。その上で、設定したペルソナを AI エージェントに適用し、AI ペルソナ同士によるグループインタビューを行うといった取り組みとなる。マーケティングや顧客対応の部署にとどまらず、経営層にとっても有益な内容が満載のコンテンツなので、参考になるだろう。

