ローカルでAI処理を行うのに最適なPCとは。NPUを搭載した「Copilot+ PC」に注目

ビジネスにおける生成AIの活用が注目されている中、AI処理をPC上で行うケースも増えていくことが予測されている。その際のポイントとなるのがNPU（Neural Processing Unit）というプロセッサーだ。本稿では、AI時代に求められるPCのあるべき姿に迫る。

昨今では業務に生成AIサービスを利用することで効率化を図った事例も増えてきたようだ。基本的にこうしたサービスの利用時は、ユーザーがオンラインで指示を送り、サーバー側でAI処理を行うことになる。

しかし、このようなインターネットを経由した生成AIの活用には、データの送受信の遅延や、機密データがサーバーに送られるセキュリティリスクが懸念となるだろう。

PC上でAI処理を行うための環境を実現するには

そこで求められるのが、PC上（ローカル）でAI処理を行うための環境だ。具体的には、AI処理に特化したプロセッサー「NPU」を搭載したPCを利用することで、大量の行列計算や並列処理を高効率かつ省エネで実行できる。

このNPUを内蔵したWindows PCプラットフォームは「AI PC」として位置付けられ、中でもWindows 11に用意されたAIアシスタント「Copilot」の処理を快適に実行できるNPU搭載PCは「Copilot+ PC」と呼ばれる。

ローカルでAI処理を行うためのPCを選定する際は、「Copilot+ PC」であるかどうかを指針にするとよいだろう。

リンク先から閲覧できる資料では、NPUを搭載し、AI活用をアシストしてくれるPCを数多く紹介している。ローカルでの効率のよいAI処理を実現するためにも、ぜひご確認いただきたい。

