騒がしいディーゼル発電機から、静かでクリーンな電源システムへ

映画撮影の現場では長年にわたりガソリンやディーゼルの発電機を利用して、有害な二酸化炭素(CO₂)を排出してきました。カメラや音響・照明機材、特殊撮影用装置、ベースキャンプなどはすべて発電機の電力に依存しています。映画セットが巨大化、複雑化するにつれCO₂排出量も増大しました。Time誌によれば、大規模な映画セットのCO₂年間排出量は、米国の650世帯分の電力消費で排出される量に相当するということです。

ガソリンやディーゼル発電機は環境に悪影響を与えるだけでなく、騒音も大きく、特に映画撮影現場では大きな問題になります。10kWのディーゼル発電機1台の騒音は約75dBで、これは落ち葉掃除のブロワーと同程度です。この騒音や排気ガスが出るため、ディーゼル発電機は撮影現場から1000フィート(300メートル)以上離れた場所に設置する必要があります。そのため、数百メートルもの電源ケーブルを足元に這わせることになり、設営・維持に大きなコストがかかります。

ReVolt社が特許を持つ、画期的な進歩である連続電力供給技術

ReVolt社 は、映画の撮影現場や屋外スタジオに電力を供給する、クリーンで移動可能、常時稼働の新しい電源ソリューションを開発しました。ReVoltのシステムにより、カメラ、音響・照明機器から、特撮用装置やベースキャンプに至るまで、あらゆる設備に静かで高効率の給電ができ、CO₂を全く排出しません。このスタートアップ企業は、2020年に設立されると急速に注目を集め、Amazon MGMスタジオ、Appleスタジオ、ソニー・ピクチャーズ、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとその子会社HBOといった大手制作会社と提携し、撮影現場へ電力を供給しています。

「最大の特徴は、有害な排気ガスを出さないことです」とシュワルム氏は語ります。「私たちのシステムは屋内の撮影セットでも安心して使えます。また、一部のカメラクレーンにはモーションコントロールシステムが搭載されていますが、従来の発電機の電力は汚いため、セリフをクリアに収録できないことがよくあります。ReVoltのシステムは純粋な正弦波波形の交流電力を音声収録機器に供給するため、音声は非常にクリアです。」ReVoltは、自社の特許の電源技術を、拡大を続けるの可搬型車両ラインアップに組み込みました。

最も小型の電源システムWeVoltは、電力容量17.5kWh、出力14kWです。重量8,500ポンド(約3.85トン)のMuleは電力容量210kWh、出力120kWであり、480V、208V、240V、110Vの電源系に必要に応じて電力を供給します。さらにこの技術はほぼ無音であり、コンピュータのファン程度の騒音しか出しません。

ReVolt社は、途切れることのない電力供給のための、ポータブル電源ユニットのラインナップを拡大しています。現在展開中のWeVolt（写真）は産業グレードの三相電源で最小のモデルです。

Vicorの高電力密度の電源モジュールにより、高い信頼性と性能・効率を確保

高電力密度の電力供給ネットワークを実現するために、ReVoltはVicorの電圧変換比固定バスコンバータBCM®とDC-DCコンバータDCM™を採用しました。MuleはBCM4414を用いて800Vバッテリーを絶縁し、48Vバスに変換します。さらに、DCM3414を並列で使い、48Vバスを電圧変換・安定化して様々な24V負荷に供給しています。BCM4414は電力密度が高い(約47W/㎤)モジュールで、過渡応答は極めて高速なので大きい48Vバッテリーは不要です。「これまで8個の部品が必要でしたが、Vicorの電源モジュール1つで実現します」と、シュウォルム氏は述べました。

電力供給ネットワーク (PDN)

BCM4414により800Vを48V/35Aのバスに変換・絶縁し、DCM3414を使い24Vの負荷電圧に安定化します。BCM4414は仮想バッテリーとして動作するため、従来の大きな48Vバッテリーは不要です。

BCM 中間バスコンバータ

絶縁 電圧変換比固定、入力電圧: 800 – 48V、出力電圧: 2.4 – 55.0V、出力電流: 最大150A、ピーク効率: 98%、22.0 x 16.5 x 6.7mm 他

＞＞BCM 中間バスコンバータの詳細

DCM DC-DCコンバータ

絶縁 レギュレータ、入力電圧: 9 – 420V、出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V、出力電力: 最大1300W、ピーク効率: 96%、24.8 x 22.8 x 7.21mm 他

＞＞DCM DC-DCコンバータの詳細

Vicor Corporationについて Vicorは、高性能なモジュール型電源コンポーネントの設計、製造、販売を行う米国(本社：マサチューセッツ州アンドーバー)の電源専業メーカーです。HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)、オートモーティブ、通信ネットワーク、産業機器、ロボティクス、鉄道、航空防衛アプリケーションなどへ向けて、広く事業を展開しています。 日本法人のVicor株式会社(Vicor KK)は2017年に設立され、電源コンポーネントの販売・技術サポートを行っています。詳しくは、こちらをご参照ください。 Vicor、BCM®は、Vicor Corporationの登録商標です。

DCM™ は、Vicor Corporationの商標です。

[PR]提供：Vicor