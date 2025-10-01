従業員の意図しない離職・休職を避けるには。メンバーの性格や傾向を把握してリスクを早期発見

従業員1人が6カ月休職した際にかかるコストは422万円※といわれているが、やはり意図しない離職・休職は、企業や組織にとって金銭的な損失を超えた痛手となる。
このような事態を回避するには離職・休職リスクの早期発見が求められるが、具体的にはどのような取り組みが必要だろうか。
性格検査によって従業員の傾向を分析
まずは性格検査によって、従業員一人一人の性格や傾向を分析することがポイントだ。さらに月1回を目安にサーベイを実施し、従業員の心の健康状態を可視化するとよい。これにより、状態の良くない社員を早期発見して対処できるようになる。
その際は性格検査の結果と照らし合わせることで、より適切なケアを必要とするメンバー個々の状態に気付けることだろう。
また、従業員本人が自立自走できるよう、セルフマネジメントによるアドバイスも得られると、より効果的といえる。
リンク先から閲覧できる資料では、社員の心理状態や性格を把握することで、従業員一人一人に寄り添った取り組みを可能にするクラウドサービスの詳細が確認できる。社員が離職・休職するリスクを減らすためにも、ぜひ本資料の内容をご覧いただきたい。
