入社後の人材のミスマッチを防ぐには? 採用候補者が活躍する可能性を適性検査で判定

従業員の早期離職による損失は約500万円に上る※というが、いずれにせよ採用後の人材のミスマッチは雇い入れる側と雇い入れられる側、双方にとって避けたい事態といえる。
こうしたリスクを回避するアプローチとしては、採用候補者が自社で活躍できそうかどうかを適性検査によって判定するという手段が考えられる。
※出典：HRZine「人事ができるエンジニア採用 ミスマッチを防ぐ先行プロセスの5つの手法」
マネーフォワード 提供資料
3分でわかる! マネーフォワード クラウド適性検査 powered by ミキワメ
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
自社・自組織の採用基準を策定
そのためには、在籍中の従業員の性格傾向を分析し、自社・自組織の風土に対する理解を深め、これを基に採用基準を策定する必要がある。
その採用基準と、適性検査によって得られた採用候補者の情報を照らし合わせ、自社・自組織で活躍する可能性を判定すればよい。これにより、適切な配属も可能になることだろう。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、在籍する社員の性格傾向に基づく採用基準の作成や、自社独自の採用基準と照らし合わせて入社後に活躍する可能性を判定できるサービスについて解説している。自社・自組織に合った人材を採用するためにも、ぜひ参考にしていただきたい。
資料のご案内
マネーフォワード 提供資料
3分でわかる! マネーフォワード クラウド適性検査 powered by ミキワメ
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
[PR]提供：マネーフォワード