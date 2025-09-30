AI活用基盤としてのPCは業務効率化にどう寄与する? 管理職・編集者としての立場から考察

編集長の業務は幅広い。管理職の立場としては、さまざまなソースからデータを抽出・整理して分析するといった作業に時間を取られてしまい、予算案、報告書、企画書などをExcelやPowerPointで作成する中、使用しているPCに性能の不足を感じる場面もあるという。
また編集者の立場としては、膨大な量のプレスリリースや発表会の案内といったメールや各種チャットへの対応に追われ、新たな企画を構想するようなクリエイティブな時間を確保することが難しい。
そんな編集長がCopilot+ PCを手にしたとき、どのような世界が待っていただろうか。
日本HP 提供資料
Copilot+ PCは本当に管理職の業務を効率化できるのか－HP EliteBook X G1i 14 AI PC体験レビュー
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
定期的に観測しているデータの抽出・分析が効率化
Copilot+ PCは、NPU（ニューラルプロセッシングユニット）というプロセッサーを搭載しており、AIによる処理を効率化してくれる。
今回試用したPCでは、例えば定期的に観測しているデータの抽出・分析が大幅に効率化され、ウェブサイトの情報だけでなく、ローカルなデータも含めて分析や比較といった作業が行えるようになったことから、業務精度の向上を実感できたという。
また、AIアシスタントによって最新の技術トレンドが追いやすくなり、取材や打ち合わせ相手の企業に関する最新情報もピンポイントでインプットできるようになったとのことだ。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、Copilot+ PCを試用したリアルな体験談を基に、AI活用基盤としてのデバイスの魅力について紹介している。管理職だけでなく現場のビジネスパーソンにとってのメリットも確認できるので、ぜひ一読してもらいたい。
[PR]提供：日本HP