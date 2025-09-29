ソリューション

量子コンピューターによる脅威は既に進行中。いまサーバーに求められるPQCへの対応

量子コンピューターの実用化が現実的なものになりつつある昨今、それに伴ってサーバーのセキュリティ対策も進化させていく必要がある。その代表的な取り組みが耐量子暗号（PQC）の導入となるが、どのようにして進めればよいのだろうか。

既に金融庁は大手・地方銀行に対して、2030年代のPQCの実用化を要請しているが、これは他の業界においても必要な取り組みになる可能性がある。というのも、10年以内に量子コンピューターの脅威によって、RSA暗号が24時以内に解読される恐れ（最大34%）があるというのだ。

NSA（米国国家安全保障局）やNIST（米国国立標準技術研究所）も、2030年までにPQC移行を前倒して進めているという。

既に始まっているHNDL攻撃

しかも量子コンピューターの脅威は現実のものとなっており、いまから暗号化された情報を盗み出しておき、量子コンピューターが実用化された将来に、これらの情報を一気に解読するというHNDL（Harvest Now, Decrypt Later）攻撃が既に始まっている。

企業・組織は暗号化された情報が量子コンピューターによって解読されることを前提に、セキュリティ対策を進める必要があるのだ。

リンク先から閲覧できる資料では、量子コンピューターがもたらす脅威、PQC対応の必要性について解説している。業界初のPQC対応チップを搭載したサーバーの強みも確認できるので、ぜひ参照してもらいたい。

