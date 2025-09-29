レポート

IDとネットワークのアクセスを保護するためには? 解消すべきツールや組織の乱立・分断

クラウド、分散ワークロード、SaaSアプリケーション、そして生成AIの台頭といったビジネス環境の大きな変化は、IDやエンドポイントの急増とアタックサーフェス（攻撃対象領域）の拡大をもたらした。それに伴い、企業・組織も新たなセキュリティのアプローチが求められている。

昨今は人間と機械によって3,000億以上ものパスワードが使用されているという。このパスワードは最も一般的な攻撃対象となるが、ID攻撃の99%以上をパスワード攻撃が占めている状況において、組織はどのようにして従業員のセキュリティを守ればよいのだろうか。

米国の企業・組織300人の意思決定者を対象とした定量調査と、4人の上級意思決定者への定性インタビューによれば、94%が過去1年間にIDやネットワークアクセスのインシデントを経験したとのことだ。しかも組織は平均2,500以上のアプリケーションを使っているといわれ、そのアクセス管理・保護はますます困難になっている。

日本マイクロソフト 提供資料

AI時代における従業員アクセスの保護 IDとネットワークの統合への道

IDとネットワークのアクセスをプロアクティブに保護

そこで企業は脆弱性に対処し、可視性を向上させるべく、アクセス管理ソリューションの導入を進めてきた結果、平均して3つのベンダーが提供する5つのIDアクセスソリューション、4つのネットワークアクセスソリューションを使用する事態に陥っているという。

さらに、多くの組織でIDとネットワークのアクセス管理を4つのチームで分担しているのが現状で、こうしたツールや組織の乱立・分断は、アラートへの対応の遅れ、運用負荷の増大といったリスクをもたらす恐れがある。

リンク先から閲覧できる資料では、IDとネットワークのアクセスをプロアクティブに保護する必要性について、調査結果を基に解説している。その実現のためにはAI技術を活用した包括的なセキュリティプラットフォームが求められるが、詳細はぜひ本資料を参照してもらいたい。

