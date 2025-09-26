クラウドやゼロトラストへのシフトが進む中でも、IPS／IDSが残り続ける3つの理由

ソリューション

クラウドシフト、ゼロトラストセキュリティへのシフトが進む中で、もう出番がなくなるという印象を持たれるかもしれないIPS／IDSだが、実際は専用機に対するニーズは以前と変わらず堅調であるという。IPSベンダーやそのマネージドサービスを提供するベンダーの有識者が、その背景とともに、IPS／IDSを含めた”セキュリティのあり方”に関する将来的なトレンド予測を語る。

IPSやIDSは、ネットワークを流れる通信をリアルタイムで監視して、不正なアクセスやサイバー攻撃を検知すると自動的にその通信を遮断、防御するという、不正侵入防御／防止の役割を担うソリューションだ。ファイアウォールやアンチウイルスソフトと並び、従来からあるネットワーク境界中心のセキュリティの中核を担ってきた。

クラウドシフトに伴い、セキュリティのあり方もゼロトラストへのシフトが進む中で、IPS／IDSも出番がなくなっていくと思われがちだが、すべての組織が完全にクラウドへ移行できるわけではない。一部を除いてほとんどがオンプレミスとクラウドを併用しており、場合によってはクラウドからオンプレミスへ回帰するケースもある状況で、IPS／IDSへのニーズが一気になくなるとは考えにくいのが現状だ。

また、個人情報や機密情報をクラウドに置くことに心理的な抵抗がある、あるいは法規制により海外リージョンに情報を保管することはできないといった声も多い。さらに、Webサーバやメールサーバ、DNSサーバのような、外部に向かうコンテンツを扱うシステムはクラウドシフト後も残るため、こうしたシステムを監視・保護するための仕組みとして、IPS／IDSへのニーズは引き続き存在すると考えるべきだろう。

本コンテンツでは、セキュリティを取り巻く状況が大きく変化する中で、IPS／IDSおよびその専用アプライアンスがどのような役割を求められるのか、そのニーズが依然として高い3つの理由を有識者が語っている。 また、ログの相関分析における生成AIの活用をはじめとするセキュリティに関する将来的なトレンド予測についても解説しているため、ぜひ参考にしてほしい。

