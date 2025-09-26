かつてデジタルカメラの普及により、大規模な事業転換を断行した富士フイルム。この経験は、同社のDX推進の原点となっている。最新の生成AIやブロックチェーン技術を積極的に活用する同社は、多くの企業が陥りがちな「見せかけのDX」をいかにして回避し、本質的な価値創造へと繋げているのだろうか？ DXの本質と未来を、富士フイルム 執行役員 CDO ICT戦略部長 杉本征剛氏とTECH+編集長 小林行雄の対談を通じて紐解いていく。

（左）富士フイルムホールディングス 執行役員 CDO ICT戦略部長 杉本征剛氏

（右）TECH+編集長 小林行雄

危機感が育んだ「変わり続けるDNA」

TECH+小林： 日本全体でDXが加速するなかで、トップランナーである富士フイルムは、この潮流をどのように見捉えていらっしゃるのでしょうか？

富士フイルム 杉本氏： DXの進展自体は、すごく良いことだと捉えています。企業の業務効率化や新規事業の創出は、ひいては日本の国力向上や社会課題の解決に繋がりますから。

ただ一方で、実態が伴わない「見せかけのDX」で現場が置き去りにされているケースも見受けられます。RPAやBIツール、そして生成AIと、散発的にツールを導入しても、全体最適で見たときに本当にプラスになっているかは分かりません。それどころか、ライセンス料だけがかさむ「負債」にすらなり得ます。やはり、本質的な価値創造を目指して、全社で進んでいくことが大事だと考えています。

TECH+小林： 「見せかけのDX」で終わらないためには、トップが明確な未来像を示すことが重要だと思いますが、富士フイルムが変革へと舵を切り始めたのは、いつ頃からですか？

富士フイルム 杉本氏： 個人的な原体験からお話ししますね。1980年代、私は印刷システムの開発に携わっていたのですが、Macintoshの登場でDTPの波が押し寄せ、印刷の製版工程で使われるフィルムの需要が激減したのです。あんな小さなマシンで印刷ができるというのは、まさに「黒船来襲」のようなインパクトでした。そのときから、つねに最新のデジタル技術にキャッチアップし続けていかねばならない、という意識が染み付いています。

会社全体としては、やはり「第二の創業」が転換点です。2000年代初頭、デジタルカメラの普及によって、フィルム市場は恐ろしい速さで縮小していきました。強烈な危機感の中で、新たな事業を創出していったのです。このとき、企業構造を転換させる改革を実行することを決断し、技術の棚卸を行い、バックキャストで定めたヘルスケアや高機能材料などの重点領域分野に経営資源を投入しました。その結果、複数の領域で成長を続ける企業へと大きく転換しました。そこから「今、何をすべきか」を構想する文化が生まれました。2021年に始動 した「All-Fujifilm DX推進プログラム」にも、この思想は根付いています。

TECH+小林： 大きくビジネスモデルを転換した経験が、現在のDXの手本になっているのですね。「変革し続けなければいけない」という意識が、言わばDNAとして受け継がれている。

富士フイルム 杉本氏： おっしゃる通りです。変わり続けていく意識は、全社員が潜在的に持っています。あとはそれを発現できるかどうかです。

社外まで巻き込むDXの進め方

TECH+小林： 変革の文化があったとしても、DXを浸透させていくことは並大抵のことではないと思います。富士フイルムはどのようにして、全社的なムーブメントにしているのでしょうか？

富士フイルム 杉本氏： 「DXの遅れは、他社にシェアを奪われることに繋がる」という危機感を持った人が事業部に必ずいますから、そういった人を探してきて 、本気で取り組んで、成果を見せることを意識しています。

たとえば、ブロックチェーンを使ったサプライヤーとの連携システム構築は、コロナ禍の混乱によって始まりました。デジタルカメラなどの部品の需給バランスが著しく悪化する中で、部品調達における情報伝達を電話やメールでやり取りするのは限界を迎え、部品がいつ調達できるかも分からない状況。この課題に対し、「現場が本当に嬉しくなる解決策をつくろう」と、現場とICT戦略部が一丸となって取り組みました。内製だからといって「不具合はつきもの」という甘えは許さず、またサプライヤーにストレスをかけてはならないと厳命しています。サービスのアカウントを取得してもらったり、特定のデバイスを持つことを強要したりすることは、相手にとって金銭的にも時間的にも負担になりますから。

結果として、製造や調達の現場からサプライヤーに「ぜひ使っていただけませんか」 と声をかけてくれる、そんな広がり方に発展しました。ICT戦略部が、サプライヤー数千社を駆け回るわけにはいきません。誰しもがこぞって展開したくなるような優れたモノにすることは、必要条件でした。現在では、300社以上のサプライヤーに利用いただいています。

TECH+小林： そうやってパートナーの賛同も得ていったのですね。DXというのはビジネスモデルの変革なわけで、一社だけでできることではなく、パートナーの存在が重要です。自社第一主義に陥らなかったのはなぜですか？

富士フイルム 杉本氏： 「ビジネスエコシステム」をつくるというゴールを、最初に描いていたからです。皆で成長して、社会課題を解決できるような関係性を築いていく。最初からその信念を持っていました。

ただ、ビジョンが明確だったとはいえ、キレイに進められたわけではありません。初期は全事業部のDXを同時に進めようとして、まったく上手くいかなかったんです。「すみません、重点テーマを決めさせてください」とお願いして、仕切り直しました。優先度や緊急度、実現性の高さなどを見極めるようにしてから、うまくいくようになりましたね。まずはデジタルとの親和性が高く、短期的に事業成長につながりやすい事業で取り組んで成功事例を作ることで、それ以外の事業も追随する、という流れが生まれたのです。

TECH+小林： そういった序盤が我慢できずに、DXを止めてしまう会社も多々あります。「ここを乗り越えたら美味しくなる」と思える何かがあったのですか？

富士フイルム 杉本氏： ネガティブな体験を与えてしまうと「ICT戦略部に頼んでもダメだ」となってしまうので、信頼感を得るために、最初はとにかく全身全霊を傾けました。ICT戦略部が何度も事業現場へ足を運んで業務や課題を理解することを徹底しました。それから、とくに初期のDXプロジェクトは、プラットフォーム化して横展開できるような課題を見定めていきました。他製品・他事業でも転用できるものであれば、デジタルプラットフォームは一粒で何度も美味しくなるわけです。

TECH+編集長 小林行雄

事業部から変革を起こすための「ハイブリッド人材」育成

TECH+小林： お話を伺っていると、DXにはつくづく「人」が重要だと感じます。富士フイルムでは、どのようにDX人材を育成しているのでしょうか？

富士フイルム 杉本氏： 人材育成はトッププライオリティです。安全で便利なICTインフラを整備するとしても、製品やサービス、業務システムの改革を進めるのは、やはり人ですから。ただし、全従業員をIT技術者にしようとは考えていません。重要なのはビジネス側の人たちに、ITを使うと何ができるのか、という、「技術の勘どころ」を身につけてもらうことです。

たとえば、普段WordとExcelで仕事をしている人に、「ExcelをBIツール化したら業務はどう変わるだろうか？」「AIを使えばこんな分析が可能になるのでは？」 と想像してもらうことも、大きな第一歩です。「デジタル技術を活用することでビジネスモデルや業務はどのように変えられるか」を想像できるような人材をしっかりと育てるのが、私たちの役目です。

TECH+小林： いわゆる「エバンジェリスト」を育てるわけですね。

富士フイルム 杉本氏： そうですね。ただし、私たちはいわゆるDX人材やエバンジェリストより、もっと大きなスケールで「人」を捉えています。現社長の後藤は、第二の創業から、メディカルビジネスをデジタルの力によって巨大な事業へと発展させました。彼のように、ビジネスとデジタルの両方で会社を成長させる「ハイブリッド人材」こそが、最も重要だと考えています。

ですから、2〜3ヶ月のブートキャンプを通じて、ICT戦略部やAI/ ICTラボ、外部のコンサルタントが関わり、ハイブリッド人材を一人ずつしっかり育てています。現在は、15の事業部にすべてにハイブリッド人材がいる状態になりました。成功体験を直接聞ける人が側にいることで、周りにも良い影響が及んでいると感じます。

TECH+小林： 「ITを応用する発想力」を重要視し、事業部自身が課題解決に向けた提案ができるようにしているというのは、目からウロコですね。DX推進やAI活用は、往々にしてトップダウンでこれを使いなさい、と言われるものです。富士フイルムは、トップダウンとボトムアップの双方向の流れをつくることが上手くいっていると感じます。

富士フイルム 杉本氏： トップダウンの中身が違うのかもしれませんね。このツールを使いなさい、ではなく「マインドを変えなさい」というのが、富士フイルムの考えるトップダウンです。

これは私たちが「デジタル赤字」に陥らない理由かもしれません。たとえばチャット型の生成AIを使うとしても、「Fujifilm AIChat」という独自の生成AI利用環境を内製してグローバルの全従業員に展開しています。セキュリティ面を担保しつつ、既製品のライセンスを全社員に配るよりもはるかにコストが抑えられるので、高い費用対効果を生み出せます。

TECH+小林： それは、内製できる人材を集めているとともに、自社でやるべき技術かどうかを見極めているからこそですね。

富士フイルム 杉本氏： 富士フイルムはAI/ICTのラボを持っているので、こんなテクノロジーが将来使えるようになるだろう、こういう人が必要になるだろう、というのを早めに見越して人員体制を構築することができています。

新たな技術の活用に関しては、リスク管理部門の存在も重要です。どのようなリスクがあるかを分析し、基本方針をしっかり定める。きっちりブレーキを踏んでくれるからこそ、事故を起こさずに進めることができます。ある課題を解決するためには、進路を変えたり、乗り物を変えたりする必要があるかもしれない。さまざまな分野の専門家が知恵を出し合いながら歩んでいく、いわゆる合議制が上手く働いているなと感じます。

富士フイルムICT戦略部が見据える、2030年の未来像

TECH+小林： DXを着実に推進されていますが、この先はどのような未来を見据えていますか？

富士フイルム 杉本氏： 2030年には、「AIエージェント」が社会に浸透しているでしょう。そのとき、企業を評価する軸が今とは変わっているはずです。私は、その新しい評価軸の一つが「信頼（トラスト）」になると考えています。

コミュニケーションしている相手が、人か、AIか、分からない時代になっていきます。「富士フイルムのAIエージェントは絶対に変なことをしない」「富士フイルムを経由したデータは改竄も漏洩もされていない」という絶対的な信頼感は、企業の価値を大きく左右すると予測するからです。

TECH+小林： 確かに、AIが自律的に稼働するような時代には、そのプロセスの透明性や信頼性が重要になります。そういった視点では、ブロックチェーンや量子暗号通信なども、信頼のための技術と言えそうです。

富士フイルム 杉本氏： 私はブロックチェーン技術が登場した当初から、フィンテックだけでなく、「情報流通基盤」として使えると考えていました。機密性の高い情報を安心・安全にやり取りできなければ、本当の意味でのビジネスエコシステムは築けませんから。

ですから、これから私たちと共に歩んでくださるパートナー企業の方々にも、「信頼」という価値観を共有したいと強く願っています。目先の利益を追うのではなく、お互いが無茶な運転をせず、信頼を第一に考えながら、ともに社会課題を解決していく。富士フイルムは、そうした未来を築くために、これからも着実に歩んでいきます。

TECH+小林： DXという旅路の先に、「信頼の時代」を展望されているのですね。本日は、未来への期待が膨らむ貴重なお話を、ありがとうございました。

