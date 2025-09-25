レポート

産休・育休取得者に聞いたアンケートから見える不安や悩み。自律的なキャリア形成を支援するには

育児と仕事の両立において、従業員はさまざまな不安や悩みを抱えている。企業には、自律的なライフキャリア形成について考えられるよう、彼らが退職せずに長く働けるようなサポートが求められている。

全国の男女300人の産休・育休予定者に、キャリアへの考え方や復職に向けた悩み、育児と仕事の両立にあたり会社に望む支援策は何かアンケートを取った。

本レポートでは「この先のことを不安に思う気持ち」「休職中でもコミュニケーションをとりたい」「キャリアについてのサポート」などにフォーカスし、どういった面で不安を感じているか、どういったサポートが必要になるのかを簡潔にまとめている。

インテック 提供資料

産休・育休に関する調査報告

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

育児と仕事の両立に悩む社員をサポートするために

産休・育休中は会社支給のPCやスマホを利用できず、会社の情報にアクセスできなくなる企業も多い。電話や郵送でしかやりとりできず、社内の最新の動きが分からなくなることが、疎外感を生む一因にもなっている。

ライフステージの変化に応じて、どういった不安や悩みを抱えることが多いのか? コミュニケーション不足による疎外感を軽減するにはどうすればよいのか? 本人だけではなく、上司や同僚も含む職場全体で共有しておくことが、従業員が長く働ける環境づくりの一歩になる。

リンク先から閲覧できる資料では、調査結果を基に、産休・育休を取得した（取得する）従業員が抱えがちな不安や悩みを明らかにしている。そうした従業員に寄り添い、社員が仕事と生活のバランスをとりながら最大限のパフォーマンスを発揮できるよう支援する「育児社員ライフキャリア支援サービス」について紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

