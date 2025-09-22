2024年4月1日、学校法人立命館(以下、立命館)大阪いばらきキャンパス(以下、OIC)に誕生した立命館と日本マイクロソフトの拠点「Microsoft Base Ritsumeikan」。「Microsoft Base」とは、日本マイクロソフトが全国に展開するデジタル変革支援の拠点。AzureやMicrosoft製品を活用し、セミナー・ハンズオン・資格トレーニングを提供し、コワーキングスペースとしても利用可能で、リモートワークにも対応。パートナー企業と連携し、地域のお客様をサポートする施設のこと。教育機関に設置されるのは日本初とのことで、開設前から大きな話題を呼んでいました。

そんな「Microsoft Base Ritsumeikan」は、社会共創の推進を掲げる立命館と日本マイクロソフトの意向により、学生のみならず、誰でも利用できるのをご存知でしょうか？一般企業や自治体に勤務する社会人も、コワーキングスペースとして活用したり、DX推進・生成AI・Microsoft製品やサービスの活用に関する個別相談やセミナーに参加したりできます。

そこで今回は、生成AIの活用に関心を寄せる会社員のAさんが「Microsoft Base Ritsumeikan」に訪問！リモートワークを行いながら、スタッフに相談したり、セミナーを受けたり、「Microsoft Base Ritsumeikan」で受けられるサービスを体験してみました！

「Microsoft Base Ritsumeikan」で快適リモートワーク！生成AI活用を相談できる個別相談も利用可能！

JR茨木駅から徒歩約5分と、アクセス抜群の立地を誇るOIC。塀のない開かれたキャンパスとして、地域の方から愛されています。

北エントランスから遊歩道を歩き、岩倉公園を過ぎると、「Microsoft Base Ritsumeikan」に到着！エントランスでは、スタッフで、本施設の運営立ち上げから運営を担うカコムス株式会社の田村百絵さんが出迎えてくれました。

ようこそ「Microsoft Base Ritsumeikan」へ！

田村さんに施設内をご案内いただきながら、リモートワークを実施！個別相談やハンズオンセミナーにも参加しつつ、「Microsoft Base Ritsumeikan」の魅力に迫っていきます。

入ってすぐAさんの目を引いたのは、Copilotの体験ブース。マイクで話しかけてみると、AIが音声で回答してくれました。

なおコワーキングスペースの一般利用は、利用者名簿に氏名と開始時間を記入するのみで、料金も不要。原則9：00から22：00(10：00から18：00はスタッフが常駐)までオープンしており、仕事終わりの平日夜はもちろん、土日祝日も利用できるのは社会人にとって嬉しいところです。

訪問した日は、技術スタッフさんも常駐。「ちょっとした相談なら、気軽に声をかけてください」と心強い言葉をいただきました。トランプのカードを受け取り、そのマークの席でリモートワークを行います。

Wi-Fiが無料で使えて、冷暖房完備で快適！めちゃめちゃ集中できそう！

ポータブル電源の貸し出しやウォーターサーバーの設置がされているなど、まさに至れり尽くせりで、仕事や勉強がはかどる環境が整っています。

しばらくして、予約していた個別相談の時間に。Copilotを日々の業務に活かしたいと考えていたＡさんは、事前に個別相談を予約していました。「Microsoft Base Ritsumeikan」での個別相談は、誰でも予約可能。DＸ推進に関する相談や、生成AIの活用方法など、幅広く相談できます。一般の利用者が個別相談を予約するなら、木曜日と金曜日が狙い目と田村さんは教えてくれました。

田村さんをはじめ、カコムスのスタッフは皆さんMicrosoft製品のプロ。さまざまな企業や自治体、教育機関へのMicrosoft製品の導入をサポートしている企業とあり、その知見は折り紙つきです。

セミナーやイベントが定期的に開催！参加すれば、DXや生成AIの最新トレンドを学べる！

そして、「Microsoft Base Ritsumeikan」では、Microsoft 365やAzure、Copilotなど業務改善に関するセミナーやイベントを定期的に開催。学生をはじめ、企業や自治体に勤務する社会人や地域の方が多く参加しています。

ちょうど生成AIについて学べるハンズオンセミナーが開催されるということで、Aさんも飛び入り参加しました。

生成AIの進化のスピードが思っていたより速くて驚いたけど、最新トレンドを学べてよかった！セミナーを受けてみたおかげで、業務にどう活用すればいいのかが具体的に見えてきた気がする……！

「学生と出会える場」という側面も。「Microsoft Base Ritsumeikan」で新しい価値が生まれる！

リモートワークのみならず、個別相談からセミナーまで体験し、「Microsoft Base Ritsumeikan」での1日を満喫したAさん。最後に「Microsoft Base Ritsumeikan」の運営スタッフさんたちに話を聞いてみることにしました。

左から、学校法人立命館 総合企画部 社会共創推進課 課長 斉藤 富一さん、カコムス株式会社Microsoft Base Ritsumeikanサポート担当 田村 百絵さん、阿久根 大介さん、朝山 悟さん

本日はありがとうございました！私のような一般企業で働く会社員も「Microsoft Base Ritsumeikan」にはよく来られるのでしょうか？

はい！平日の夜や土日祝日を中心に社会人の方々にもお越しいただいています！

利用時間は長くご利用いただいている傾向にあり、仕事や勉強に集中している様子が日常的に見られるそうです。

とても居心地が良いので、つい私も時間が経つのを忘れてしまいました！個別相談を利用できるのもありがたいですが、どのようなご相談が多いですか？

一般企業にお勤めの方々からは「業務効率化に向けて何から始めていいのかわからない」といったことから、ツールの具体的な活用方法にいたるまで、さまざまなご相談が寄せられています！

業務効率化でいえば、マイクロソフトの製品・サービスをどのように活用すればやりたいことを実現できるのか、ケースに応じてアドバイスしているのだとか。例えば、Azure AI Foundryを使ってAIをわざわざ作り込まなくても、Copilotのカスタマイズで十分に対応できることもあるそう。「生成AI導入のハードルを下げたい」と朝山さんは力を込めました。

私たちがそういった情報を入手できるのは、発信基地ならではですよね！セミナーにも参加させてもらって、勉強になりました！ちなみに、今はどのようなセミナーが人気ですか？

やはり生成AIにまつわるテーマが人気ですね！毎月2回はCopilotのセミナーを開催していますが、初級編からAIエージェントを作るような上級編までご用意していますので、段階的にステップアップしてくことができますよ！

2024年度に開催したセミナーの回数は130回以上。初級編から上級編までセミナーを開催できるのは、技術スタッフが常駐している「Microsoft Base Ritsumeikan」の特長と田村さんは強調しました。

生成AIは、誰もが気になるトピックですもんね！この「Microsoft Base Ritsumeikan」をはじめ、AIやマイクロソフトの製品・サービスを用いた教育は、立命館さんが業界の最先端を走っているイメージがあるのですが、実のところはどうなんでしょうか？

「Microsoft Base Ritsumeikan」を学生と企業や自治体との出会いの場として活用し、共創によって新しい価値を生み出していきたいと期待感を口にした斉藤さん。すでに大阪府や茨木市、総合スポーツ用品メーカーとの間で、社会課題の解決を目指す産学官連携が「Microsoft Base Ritsumeikan」もハブ拠点として活用されながら進んでいるそうです。

産学官連携を希望する企業や自治体からしてみれば、「Microsoft Base Ritsumeikan」に来ることで大学や学生さんたちとつながれるのは魅力的なポイントですよね！このような社会共創は立命館さんがリードしているように思いますが、他の大学もAIを活用した教育には力を入れているのでしょうか？

AIに関するお問い合わせは多いですね！ただ、漠然と「AIを使いたい」とのご要望も少なくないので、どのようなことがしたいのか、ヒアリングしたうえでソリューションをご提案するようにしています！

AIさえ使えば、すべてが勝手にうまくいくように思いがちですもんね……。いろいろ教えていただき、ありがとうございました！最後に、私のように「Microsoft Base Ritsumeikan」に興味がある社会人の方々に向けてメッセージをお願いします！

「Microsoft Base Ritsumeikan」が産学官連携の場としてますます認知されれば、大学をご活用いただけるシーンが増えて、企業や自治体と学生の双方にとってWin-Winの関係が構築できるのではないかと考えています！新しい価値を生み出す「Microsoft Base Ritsumeikan」にご期待ください！

学生から社会人になったばかりの方々にもご利用いただきたいですね！職場ではアナログな作業も多いのが実情かと思いますので、どうすればデジタル化・DX化を実現できるのか、一緒に考えていきましょう！

企業や自治体の方々のお困り事をキャッチアップするのも私たちの使命と捉えていますので、どんなことでもご相談いただいて大丈夫です！簡単なご相談でしたら、ふらっと足を運んでいただいた際にスタッフが対応いたしますので、お気軽にお声がけくださいね！

学生たちの考えにも触れられ、違った視点でアイデアが生まれることもあるかと思います！お仕事やお勉強に煮詰まったら、ぜひ「Microsoft Base Ritsumeikan」にお越しください！

社会人こそ「Microsoft Base Ritsumeikan」を利用しないと、もったいない！

丸1日、「Microsoft Base Ritsumeikan」で過ごしたAさんは大満足の表情を浮かべていました。それもそのはず。コワーキングスペースとして利用できるだけでなく、個別相談やセミナー参加まで、すべて無料。しかも、生成AIをはじめとしたマイクロソフトの製品・サービスの使い方を学べて、産学官連携の可能性まで広がるのなら、利用しない手はありません。 会社に戻り、すぐに共有しなければ！と強く思ったＡさんでした。

