レポート

Power Platform活用でアプリケーション開発を内製化。業務部門での活用を促進し、運用管理の体制を整えるには

プログラミングコードの記述を極力排したアプリケーション開発を可能にする手法として、昨今は「ローコード開発」が注目されている。業務部門のユーザー自らがアプリを内製できることから、組織の生産性・効率性のアップ、そして企業のDXがより進むことだろう。

従来のシステム開発では業務部門から寄せられた要望を基に、IT部門または社外のベンダーが設計・開発するのが主流だった。

ローコード開発なら、業務を最も理解しているユーザーが、プログラミングの知識がなくても自身の業務効率化のためのアプリケーションを内製できるため、近年の変化が激しいビジネス環境への柔軟な対応が可能になる。人材が不足しがちなIT部門の負担も軽減できるだろう。

日本ビジネスシステムズ 提供資料

・企業のDXを加速させる「ローコード開発」 ～導入初期編～

・「ローコード開発」ツール導入後の本格展開に向けて ～本格展開編～

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

企業で活用されるMicrosoft Power Platform

現状、世の中には数多くのローコード開発ツールがあるが、Microsoft 365ライセンスに含まれる「Microsoft Power Platform」は企業にとっても比較的活用しやすいようだ。

とはいえ、いざローコード開発に取り組んでみると「業務部門での活用が思ったように進まない」「ライセンス形態の兼ね合いで、アプリ内で発生する処理回数が上限を超えてしまった」「アプリを開発した本人しかメンテナンスや障害対応ができない」といったさまざまなリスクが想定される。

企業はどのようにしてローコード開発ツールの活用を促進し、運用管理の体制を整えるとよいのだろうか。

* * *

リンク先から閲覧できる2つの資料では、ローコード開発ツールとしてMicrosoft Power Platformが最適な理由や、業務部門における活用を促進させるためのポイントを確認できる。ローコード開発ツールの導入後、運用管理・利用促進フェーズにおける課題やIT部門に求められる役割についても解説しているので、参考になるだろう。ぜひご覧いただきたい。

資料のご案内 日本ビジネスシステムズ 提供資料

・企業のDXを加速させる「ローコード開発」 ～導入初期編～

・「ローコード開発」ツール導入後の本格展開に向けて ～本格展開編～

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：日本ビジネスシステムズ