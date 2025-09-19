ソリューション

社宅制度が従業員と企業にもたらすメリットとは? クラウドサービスの利用で導入・運用の負担を削減

社宅制度は上手に活用することで、従業員の手取りアップを実現し、企業側も社会保険料の負担を軽減できる有効な福利厚生となるが、実際はそれほど普及していないようだ。その要因として中堅・中小企業では導入しにくいことなど、3つの課題が考えられるが、どうすれば解消できるだろうか。

社宅制度（福利厚生賃貸）とは、従業員が個人契約している賃貸物件を法人契約に切り替え、例えば家賃の70%を給与減額、30%を給与控除といった割合で処理することにより、社会保険料の負担を軽減できる仕組みとなる。

月収40万円・家賃10万円の賃貸に住む従業員のケースだと、仮に家賃の7万円分を給与から減額し、3万円分を控除した場合、従業員は年22万円（月1.8万円）の手取りアップ、企業は年12万円（月1万円）のコスト削減が期待できる。

クラウド型の社宅制度が導入・運用の課題を解消

そんな社宅制度があまり普及していない背景としては、以下の3つの課題が考えられる。

まず、社宅制度の導入には手間がかかるため、従業員数10,000人以上の企業でないと専任担当がおらず、導入が難しいことが挙げられる。また、導入に向けた社宅規程や仕組みづくり、名義変更、従業員への説明、毎月の契約業務や支払い、退去時の清算といった運用の工数が膨大になることも懸念点だ。さらには、税法、社会保険法、従業員との合意、不動産会社との取引・契約などが絡むため、制度が複雑でリスクを感じてしまうことも要因だろう。

リンク先から閲覧できる資料では、社宅制度のメリットと、導入が進まない要因について解説している。そうした背景を受けて、企業規模に関わらず導入しやすいだけでなく、業務代行、リスクヘッジしてくれるクラウドサービスの詳細も確認できるので、ぜひ参照してほしい。

