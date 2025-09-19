次世代衛星通信サービスのメリットとは。有事の際でも事業を継続することが可能

衛星ブロードバンドインターネットを提供するサービスである「Starlink」は、通信衛星が高度550kmの低軌道上に数千基規模で配置されており、従来の静止軌道衛星よりも地表との距離が近いのが特徴となる。
これにより、高速かつ低遅延のデータ通信が実現できるというわけだ。
KDDI まとめてオフィス 提供資料
「Starlink Business」徹底解説 ～サービス概要とユースケースをご紹介～
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
さまざまなユースケースを紹介
こうした次世代衛星通信サービスを活用すると、例えば有事の際でも企業は事業を継続することが可能になる。日常では既存回線、Wi-Fi、衛星通信を使いながら業務を遂行し、既存回線が使えない災害時やネットワーク障害時などは、衛星通信によってインターネット回線を確保することで、そのまま作業を続けられる。
ほかにも、山間地の建設現場、イベント会場でのWi-Fi提供、遠隔地からの映像伝送、スマートドローンを使った監視・測量、海上での通信環境の確保といった場面での活用が想定できる。
リンク先から閲覧できる資料では、高速かつ低遅延のデータ通信がもたらすメリットについて解説している。具体的なユースケースや、企業の導入事例も紹介しているほか、実際の設置に向けた支援内容も確認できるので、参考にしてもらいたい。
[PR]提供：KDDI まとめてオフィス