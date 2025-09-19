ソリューション

次世代衛星通信サービスのメリットとは。有事の際でも事業を継続することが可能

これまでの衛星通信といえば非常時用であり、限られた場所でしか使えないケースが多いことから、高遅延・低速でも仕方ないというイメージを持たれていたのではないか。実は、昨今の衛星通信は日常業務でも活用できるレベルにまで進化している。

衛星ブロードバンドインターネットを提供するサービスである「Starlink」は、通信衛星が高度550kmの低軌道上に数千基規模で配置されており、従来の静止軌道衛星よりも地表との距離が近いのが特徴となる。

これにより、高速かつ低遅延のデータ通信が実現できるというわけだ。

KDDI まとめてオフィス 提供資料

「Starlink Business」徹底解説 ～サービス概要とユースケースをご紹介～

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

さまざまなユースケースを紹介

こうした次世代衛星通信サービスを活用すると、例えば有事の際でも企業は事業を継続することが可能になる。日常では既存回線、Wi-Fi、衛星通信を使いながら業務を遂行し、既存回線が使えない災害時やネットワーク障害時などは、衛星通信によってインターネット回線を確保することで、そのまま作業を続けられる。

ほかにも、山間地の建設現場、イベント会場でのWi-Fi提供、遠隔地からの映像伝送、スマートドローンを使った監視・測量、海上での通信環境の確保といった場面での活用が想定できる。

リンク先から閲覧できる資料では、高速かつ低遅延のデータ通信がもたらすメリットについて解説している。具体的なユースケースや、企業の導入事例も紹介しているほか、実際の設置に向けた支援内容も確認できるので、参考にしてもらいたい。

