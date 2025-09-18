どんな企業にも必ず導入されている空調機器。快適に業務を行うために不可欠な存在となっているが、たとえばもし夏の暑い時期に空調トラブルが発生してしまった場合、集中力や作業効率の低下をはじめ、脱水症状や熱中症といった健康被害につながる恐れも孕んでいる。

ただ、空調機器の管理・運用は多くの企業で専任の担当者がおらず、総務部門や設備管理部門が他の業務と兼任しているのが実情だ。そのため管理に手が回らず、故障が起きるまで対処できないことが多い。また、つけっぱなしで電気代が必要以上にかかり、コストや省エネの面で課題になっているケースも少なくない。

本記事では、そうした課題を抱える自動車部品メーカー・X社の事例をもとに、対策のヒントを紹介していく。

自動車部品メーカー総務と現場担当者の空調機器にまつわる悩み

自動車部品メーカー・X社の東京本社総務部で管理職を務めるAさんは、空調管理について悩みを抱えていた。業務用空調機器の法定耐用年数は種類や出力により13～15年とされているが、関西にあるY工場内の事務所に設置した空調機器の場合は13年。その時期が間近に迫り、そろそろ更新を検討しなければならないからだ。

Aさんは空調管理を他の業務と兼任しており、正直、日頃はそれほど空調のことが頭にあるわけではない。更新にかかる手間や時間を考えると腰が重くなってくる。しかし、Y工場の設備管理担当者・Bさんからは「最近、空調機器の調子が悪くて……つけっぱなしにしちゃうからですかね……」と相談も寄せられていた。

空調機器は、耐用年数以前であっても当然ながら故障することはある。つけっぱなしでは経年劣化も進みやすいため、更新の検討は待ったなしだ。そのうえ、そもそも事務所に空調機器が付いていない、宮城県にあるZ工場の設備管理担当者・Cさんからも「最近は東北も夏が暑いので、事務所に空調機器を付けてください」と要望が上がってきていた。

対応しようにも、本社総務部は常に人手不足。しかもAさんにとって空調管理はいわば非コア業務であり、思ったようには時間を割けない。その中で、各拠点の空調に対するニーズを1人で聞かなければならず、その対応も1人でする必要がある。加えて、会社全体の視点からCO2削減のための省エネ対策は必須であるため、空調機器のつけっぱなしなどの課題にも対処していかなければならない。もちろんコスト削減は常に至上命題で、電力消費が多い空調の電気代削減や修理費抑制も重要な仕事だ。

山積みする課題に、Aさんの悩みはさらに深まっていった。Bさんも設備管理の対象は基本的に工場の設備であって、事務所の空調に目を向ける余裕はあまりない。またCさんとしては、暑熱対策の観点からとにかく早く空調機器を入れたいと考えている。このように、X社は空調機器をめぐって大きな岐路に立たされていた。

空調の管理・運用をプロがトータルで担うサービスを導入

そんなある日、Aさんが新たな空調についてWeb検索していたところ、あるソリューションに目が留まった。ダイキングループと三井物産が立ち上げたエアアズアサービス株式会社が提供する、空調のサブスクリプション（以下、サブスク）型サービス「エアアズアサービス」だ。

エアアズアサービスは、空調機器を所有せず、サブスク型の月額固定料金で利用できるサービスである。空調機器の更新・工事だけでなく、無償修理・メンテナンス、さらにはエネルギーマネジメントまで含め、初期投資ゼロの月額料金のみで提供する。この“空調のサブスク”という「月額固定料金」に加えて、遠隔監視・定期点検・故障修理により“止まらない空調”を実現する「空調の安定稼働」、空調管理に関わる作業をすべて請け負うことで人手不足を解消する「管理工数の削減」、そして快適な環境の実現と省エネ・脱炭素対策に資する「最適な空調運用」の4つが、エアアズアサービスの大きな強みだ。

空調の使用状況を24時間365日遠隔監視し、データで可視化して故障の予兆をリアルタイムに把握するうえ、万が一故障した場合はダイキンのサービス網を駆使して迅速に復旧。かつ室内機1つひとつの単位でデータを取り、仕事をしやすい温度設定や消し忘れ防止等の適切な管理を行ってくれるため、自社の担当者が運用に気を回さずに済み、さらには省エネも進められる。“空調のプロ”に導入から運用までのすべてを任せ、これらの価値をワンパッケージで得られるのが、導入企業にとっての大きなメリットといえる。

前段で見たように、Aさんは人手不足のため、他の業務と兼任で空調機器の管理・運用をする必要があったうえに、Bさん、Cさんという現場からの声への対応や、会社から要請される空調面の環境対策にも苦慮していた。またBさんはY工場の設備管理で手一杯で、事務所の空調管理・運用は二の次になっている状態。そしてCさんはすぐにでも空調機器を導入して夏場の暑熱対策を早めに終えたいと思っていた。

エアアズアサービスなら、X社内の空調に関するこれらすべてのニーズに応え、課題を解消できる。しかもサブスク型という料金設定により、空調にかかるコストの最適化も可能になる。 そう考えたAさんは、早速エアアズアサービスに相談を持ちかけ、X社における導入プロジェクトが始動した。

空調のアウトソースで、管理者の業務効率化と省エネ対策・コスト削減を実現

X社の課題を聞いたエアアズアサービスの担当者による迅速な対応で、始動から半年後にはY工場事務所の空調更新とZ工場事務所への新規空調導入が完了。Aさん、Bさん、Cさんの3人にとって新たな空調環境がスタートした。

1年後。両工場事務所で働きやすさが高まったのはもちろん、温度設定や電源オン・オフについてもエアアズアサービスが制御してくれるため、Y工場ではBさんの管理工数が大きく減り、空調の管理・運用に気を回す必要がなくなった。Z工場のCさんも暑熱対策を実現できて安心したようだ。

そしてAさんは、両工場事務所の空調更新・新規導入を負担なく達成できた。さらに管理・運用をすべてエアアズアサービスにアウトソースすることで、業務が効率化され、本来のコア業務に集中できる時間が増えたという。定期的なメンテナンスを行ってくれることも安心感を増幅している。加えてBさん、Cさんのニーズを満たし、両事務所の環境を改善できたうえ、運用改善のレポートを見て電力消費の最適化による省エネ効果と電気代削減を確認。修理費・保守費用も含めて月に支払う料金が固定されているので、空調にまつわる総合的なコスト低減にもつながっているそうだ。今後はレポートに記録されたデータを参考に、他の拠点にもサービスを広げていきたいと考えている。

X社の事例を通じ、エアアズアサービスを活用して空調の導入・更新から管理・運用までまとめてアウトソースすれば、空調の管理・運用にかかるリソースを削減して業務効率化を実現できること、そして省エネ対策や電気代削減にもつながることがわかったはずだ。

空調の管理・運用はほとんどの企業で非コア業務であり、そこに必要以上の予算をかけるのは抵抗があるかもしれない。しかし非コア業務をまるごとアウトソースできるからこそ、空調の管理・運用を兼任していた担当者は本来のコア業務により一層時間を充てられるようになった。さらに、空調のプロに管理・運用をまかせることで、社員はより快適な環境を享受できるようになる。つまり空調のアウトソースは、結果的に会社全体の多大なメリットにつながるわけだ。

空調に悩んでいる企業は、エアアズアサービス導入をぜひ一度検討してみてほしい。空調に関するあらゆるお悩みをしっかり解決し、さらなる価値ももたらしてくれることだろう。

エアアズアサービスの詳細はこちら

エアアズアサービスへのお問い合わせはこちら

[PR]提供：エアアズアサービス